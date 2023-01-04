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準爸爸問陪產該做什麼 過來人推記得拍照「但切勿做1事」

聯合新聞網／ 綜合報導
有準爸爸好奇問，一般陪產要做些什麼，引過來人爭相建議。示意圖／ingimage
有準爸爸好奇問，一般陪產要做些什麼，引過來人爭相建議。示意圖／ingimage

孕婦生產時，陪著待產的先生往往不知道該做些什麼，一名準爸爸就在網上求問，如果因為疫情被禁止進產房，老公還有什麼能做的，引出許多有經驗的過來人大方分享，許多人更警告千萬不要直視生產過程。

一位身在墨西哥的準爸爸於PTT發文表示，自己再過不久就去醫院陪老婆剖腹產，但目前完全沒有緊張感，也不知道該做些什麼，加上最後一次產檢時被醫生告知，因為疫情緣故另一半也不能進產房，導致他有一種置身事外的感覺，「想到要讓老婆獨自一人在產房奮鬥，我整個就是滿滿無奈+不捨」，所以他想請教通常老婆生產時丈夫能做些什麼。

貼文一出，釣出許多過來人分享自身經驗，「好友的經驗是握住老婆的手，當她沙包」、「錄影不要手抖，不要發出聲音」、「我有剪臍帶」、「手機準備好錄影...」、「很累，然後產房旁邊的椅子或床很好睡」、「等你老婆痛到想把你臉按在牆上摩擦，你會有感」、「進去拍照，等著剪臍帶」。

更有人警告，切記不要直視生產畫面，「千萬不要看！」、「我一個多月前才進產房看醫生拿刀切我老婆肚子」、「據說小孩出來那一瞬間不要傻傻去錄影，有人看完一輩子心理陰影」、「剖腹15分鐘結束，我有錄影，打光角度看不到血跟傷口」。

據聯合新聞網整理，要陪產的準爸爸建議先做好5件事，包含「練習拉梅茲呼吸法，和產婦一起努力」、「幫產婦打氣及擦汗」、「拍下最溫馨感人的畫面」、「幫寶寶剪臍帶增加參與感」、「做好見血的心理建設」，才不會在陪產時手足無措。

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