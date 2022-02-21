準爸爸陪產大好處 做好這些準備就不怕

【撰文／嬰兒與母親編輯部】

迎接小寶貝出生的那一刻，對所有爸爸、媽媽而言是最感動，最溫馨的時刻，生產前，有些準爸爸會想全程陪產，一方面為老婆加油打氣，另一方面可以共同見證歷史性的一刻。讓準爸爸陪產，對產婦到底有哪些好處呢？而生產前要做哪些準備？生產過程又有哪些注意事項？

準爸爸陪產可做這些事

◆練習拉梅茲，和產婦一起努力

陪產前準爸爸們也要做好功課，才能對產婦有所幫助，建議產前一定要參加「雙親教室」，除了了解產兆、產程進展、疫苗接種以及學習新生兒的照顧技巧等等之外，也一定要好好練習「拉梅茲呼吸法」，大約懷孕七、八個月，夫妻兩人就可以一起報名，接受呼吸技巧的訓練，在家也要多練習，才能讓產程更順利，而先生也能在生產過程中當產婦的教練，避免產婦因疼痛忘了要領。

◆幫產婦打氣、擦汗

幫太太加油，說些打氣的話，例如：「妳很棒，很了不起！」或幫產婦擦擦汗、按摩背等等，做些貼心的小動作，對產婦有很大的鼓舞作用，而那些能做，那些不要做，護理人員都會做事前指導，才不會讓先生越幫越忙。

先生陪產會幫到忙或幫倒忙？醫師表示，準爸爸陪產是否一定有幫助，會因人而異，例如有些依賴心很強，比較嬌滴滴的太太，生產時先生在身邊，會讓她更容易鬆懈，反而使產程延長。有些產婦陣痛時會把氣出在先生身上，無論打或罵，其實只會消耗體力，對生產沒有幫助。

◆拍下最溫馨、感人的畫面

先生陪產的同時，也可以帶相機或攝影機拍下寶寶誕生的珍貴鏡頭，或紀錄整個過程，同樣的，護理人員會教準爸爸在什麼時候、從那個角度拍照，寶寶出生後由護理人員做簡單的清潔，秤體重、量身長之後，就會讓寶寶趴在媽媽胸前做皮膚接觸，這時候爸爸、媽媽和寶貝可以拍幾張全家福。在智慧型手機普遍的現在，寶貝誕生的第一張照片，一定要po臉書，讓粉絲們一起分享喜悅。

準爸爸可以陪產婦練習拉梅茲 ／嬰兒與母親

◆幫寶寶剪臍帶，爸爸更有參與感

幫小寶貝剪臍帶，可以讓做爸爸的更有參與感、成就感，想要剪臍帶，可事先和醫護人員討論，以便做好準備。在醫師協助下進行，不會有安全上的疑慮，也不用怕造成血腥畫面，反而能讓準爸爸更有成就感。

陪產前先做心理建設

先生陪產前最好先做心理建設，別以為男生膽子一定夠大，曾有先生陪太太做羊膜穿刺時感覺頭暈站不穩，更別說看到血，畢竟男生不像女性每個月經期會見血。

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