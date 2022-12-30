再婚母帶兒回婆家圍爐遭拒「不是我們家小孩」 她不解：小嬸朋友卻可以
重組家庭面臨的問題相較一般家庭需要更多的磨合，有位再婚女網友表示，想帶和前夫生的兒子回婆家圍爐，遭公婆以「不是我們家的小孩」為由拒絕，但卻允許小嬸帶朋友回來圍爐，現任丈夫也不挺原PO，讓原PO直言「同樣都是外人，為什麼差那麼多？」
有女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，自己再嫁，有一個跟前夫生的兒子，先生自己也有一個跟前妻生的小孩，原PO有向老公表示除夕那天，想帶兒子來婆家一起圍爐吃飯，而原PO小嬸除夕夜也有帶她的朋友來吃飯。
但原PO表示，公婆傳統觀念重，覺得因為兒子與自己家無血緣關係，所以就不讓他一起圍爐，而原PO老公則不讓她回娘家與兒子吃飯，表示這樣會讓場面更糟。
原PO老公還表示，如果原PO媳婦的角色做的很好，一定會開口問爸媽，原PO則無奈嘆「能讓小嬸的朋友來圍爐，同樣都是外人，為什麼差那麼多？」
網友則表示，「單就事件來看，小嬸的朋友是大人，通常去人家家過年會帶伴手禮，他們也認識比較久；妳小孩的確也不是他們家的，強迫婆家接受也不好」、「妳老公會帶跟前妻生的小孩回來吃飯嗎？如果會的話，我會勸妳放生算了」、「我會覺得是你老公做的不好，回娘家還比較自在舒服」、「愛屋及烏意思就連小孩也接受疼愛，可見你又嫁錯人」。
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