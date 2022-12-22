夫裝闊買名車養小三而婆婆竟要妻幫貸款 網狂勸「離婚吧」

婚姻出軌除了會傷害夫妻之間的感情外，還可能會有法律糾紛，日前一位人妻抱怨，她老公外遇還在小三面前裝闊，買名車用她的名字貸款，婆婆事後得知反而勸她「不要計較」，網友一看都建議「快離婚」。

一名網友在「爆料公社」表示，她老公是40幾歲的男性，外遇了20幾歲的小三，而且老公在小三面前裝闊，愛面子去買了一台300萬元的進口車，也不管家裡原本就貸款了幾百萬，還為了小三罵人。

原PO表示，現在進口車已經送來了，老公卻厚臉皮要求她以自己名義貸款，讓她無言表示「到底是臉皮多厚，才敢說出這種話啊？」接著她氣憤指出，婆婆還要她「夫妻之間不要計較這麼多」，讓她更無言「車子是老公的名字，負債卻由我來扛，這什麼道理？」

文章曝光後，許多人勸她離婚，直言「等公公外遇要妳婆婆背債，妳再來看看她可否不計較」、「千萬別幫他們貸款，勸妳看開點，放生才比較好」、「快放手吧」、「那為什麽都這樣了妳還不離？」

事後，原PO更新狀況，指出「我沒有答應要幫老公貸款，我婆婆也不答應要當他的保人，之前有跟老公提過離婚，但是我有3個小孩，離婚後沒辦法負擔小孩的費用，而且他的財產是山上的土地，也不是馬上可以賣掉的，離婚我只能分一塊土地，而且他說要用十年前的一百多萬價值給我，我又不是傻子。再加上，我在他們家事業工作，現在身無分文，沒錢打離婚官司」。