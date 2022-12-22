在摳男友家洗熱水澡10分鐘壓垮愛情 被狠關瓦斯後她怒分手

在男友家洗熱水澡十分鐘竟成分手的最後一根稻草？一名女網友在Dcard論壇以「洗澡被男友關瓦斯」為標題PO文，細數極度節儉的男友在生活各方面的節省方法，讓網友看了都跪了。

原PO稱自己和男友在交往一年多後選擇婚前同居，搬到男友承租的六樓無電梯頂樓鐵皮屋加蓋公寓。若是下雨，「雨聲打到鐵皮的聲響，我根本睡不著，甚至水還會滲進來屋內」，但男友表示，因為頂樓加蓋比樓下還便宜兩千，還稱「頂樓可以曬衣服，下雨天可以留點水沖馬桶」，好處很多。

到了夏季，鐵皮屋內未裝冷氣只有電風扇，室內曾經高達38度的高溫，原PO表示，男友的租房內也沒裝網路，「手機甚至會跳出3G，回個訊息要走到屋外」。

原PO在忍受與男友同居的第二個月，更離譜的事發生了。她表示，在洗澡洗到一半時沒熱水衝出浴室，問男友：「我們不是用天然瓦斯嗎？怎麼沒熱水了？」結果卻得到男友「理直氣壯」的回答，因為她洗太久了，「他看著瓦斯表感覺心臟快停了」。

此舉讓原PO忍無可忍，並強調：「我才洗十分鐘，就十分鐘」。隨後收拾衣物後就下樓離開，第一件事就是去美髮店洗頭，在回到自己家後還點了三千多元的海底撈外送。原PO將這兩件事拍成兩張照片傳給摳男友，並直接封鎖拒聯絡。

該文引起Dcard網友熱議，表示男友真是「神級摳男」，對於原PO竟然還可以這樣撐過兩個月的同居生活，也是「神仙等級」；「這麼摳，隨著時光的流逝，直接變成老摳摳欸」、「看不懂到底在省什麼...？真的想要省就不要想交女友啊！」。

但有人為摳男緩頰：「雖然說男生小氣，但你是在花他的錢也是事實啊！你有跟他分擔那些費用嗎？」、「感覺最後的舉動，可能反而他會覺得幸好分了」、「你可能沒窮過」。也有網友歪樓想看什麼是三千多元的海底撈外送，真是「嚇死人了」。