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凌晨聽到父母「激烈吵架聲」她氣到睡不著 得知真相尷尬了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友PO文表示，凌晨聽到吵雜聲，以為是爸媽在吵架，沒想到竟得到令人害羞的答案。圖／ingimage
一名女網友PO文表示，凌晨聽到吵雜聲，以為是爸媽在吵架，沒想到竟得到令人害羞的答案。圖／ingimage

隨著現代社會的開放，「性愛」不再是難以啟齒的話題。就有一名女網友PO文表示，凌晨聽到吵雜聲，以為是爸媽在吵架，隔天詢問兩人在吵什麼？沒想到竟得到令人害羞的答案，笑翻大批網友。

該名女網友在《Dcard發文表示，凌晨4點睡意正濃時，爸媽房間突然傳來吵雜聲，且持續1個多小時，吵到她睡不著，隔天一早吃早餐時跟兩人理論「你們半夜在吵什麼？」爸媽當下一臉困惑，原PO只好直說「你們半夜四點吵得要死啊？在吵架喔」。

此話一出，只見媽媽臉上潮紅，爸爸則是一臉壞笑表示「我們沒吵啊？打架而已啊」，原PO瞬間恍然大悟，原來聽到的吵架聲其實是床上恩愛聲，不禁直呼「下次小聲點，我聽得到」。

文章曝光後，引來網友熱烈回應，紛紛笑說「從此吵架成了代名詞」、「感情好好，從此吵架多了一個意義」、「原來爸媽的情趣是吵架」、「妳爸媽體力很好捏，女兒都這麼大了還能這樣生龍活虎」、「妳應該裝做什麼事都沒發生過，什麼都不說比較好，這年紀能毫無顧慮享受性福是一件很難得的事」。

性愛 爸爸 Dcard

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