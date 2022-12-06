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少年欲輕生卻因媽媽「這個舉動」有了活下去的力量 網集體淚崩

香港01／ 喬納森
呂秋遠分享了日本男網友少年時想過自殺的經歷，感動萬千網友。情境示意圖。圖／Ingimage
呂秋遠分享了日本男網友少年時想過自殺的經歷，感動萬千網友。情境示意圖。圖／Ingimage

台灣律師呂秋遠日前在facebook專頁發布貼文，訴說一名母親與女兒的故事，談及因女兒拍拖令母女關係緊張，該名母親甚至想與女兒斷絕關係。呂秋遠除了解答該名母親的困惑，亦在文末分享了一個日本小故事，內容極為警世。

該故事源自2018年的一則推特（Twitter）貼文，該名日本網友憶述自己讀高中時曾經歷一段相當難熬的日子，試過想要跳樓自殺了結生命，幸而母親及時作出一個舉動拯救，才止住輕生念頭，重拾生存下去的勇氣。短短的貼文感動萬千網友，並引來一陣網絡熱議，許多人都希望向該名母親學習，及時拯救孩子。

一名日本男網友於2018年10月在推特發文，分享自己少年時一度想過自殺，並差點付諸實行，「高中時期，我有一段特別痛苦的日子，以至於想要跳樓，當時腳已經跨在13樓的護欄上。那個時候，媽媽察覺了異常，一邊哭一邊從銀包拿出一張『無論什麼願望都可以實現券』給我，那是我在幼兒園的時候弄的，是那年的母親節送給媽媽的禮物。當時我和媽媽抱在一起痛哭，自那天以後我再也沒想過要自殺」。

這段短短的文字感動不少網友，有些人更浪漫地想像，是成年的男網友穿越了時空，回到正在讀幼稚園的自己身旁，將「無論什麼願望都可以實現券」交到自己手上，是為了拯救年少的自己。

有網友留言表示，「是過去的自己留下的魔法」、「成年的他坐着時光機來到幼稚園，他交給還是孩子的自己一張紙條：一定要把這個交給媽媽哦，這是會讓未來的你幸福的魔法呢！」、「如果能有一個真正在乎你，真正記掛你的人，哪怕一個，就有了生的渴望」。

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文章授權轉載自《香港01》

呂秋遠 日本

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