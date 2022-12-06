論及婚嫁才得知未婚妻「育有一子」 吃定他還嗆：來告我啊

夫妻結婚前，一定會考慮再三才登記，不過日前有位男網友崩潰表示，他老婆懷孕後兩人結婚，沒想到事後才發現，太太在外已有個非婚生的兒子，等於強迫他「買一送二」，而且太太婚後還不停玩交友軟體，就算原PO要求離婚，太太也不願意簽字，讓他難過表示「要怎麼離婚？」

一名人夫在「爆料公社」發文表示，他跟太太交往2年後，太太懷孕了，於是他們打算結婚，沒想到太太這時才坦承「自己在外面有未婚生子的兒子，前男友會打她，所以兩人才分手」，原PO指出「她要我撫養她的前一個孩子，等於強迫我買一送二」。

原PO怒罵太太「騙婚」，沒想到太太卻揚言「來告我啊，沒有證據是告不成的」，讓原PO更加心寒，他指出目前「我跟太太結婚4年了，雙方沒有任何感情，沒有互動、性生活、對話，生活都是各自付，她也不願意搬出去外面住，並且一直玩交友軟體，還堅持要等到孩子滿16歲，她才願意簽字離婚」。

文末，原PO崩潰表示「我該怎麼做，才能順利離婚？」多數人建議他蒐集證據，指出「先搞清楚現在跟她生的小孩是不是你的，剩下就是舉證你跟她感情破裂，先分居再離婚」、「直接找法扶幫忙，把狀況如實告知，最差也就是花律師處理，省得替她付房租。自己的小孩當然是要扶養至少到18歲啊！不過是一人一半，不是她說多少就多少」、「上法院讓法官裁定婚姻關係，可以說你們4年了沒感情、沒性生活、雙方也不履行夫妻應盡的義務、AA制等等。其實這種狀況是能夠酌請法官裁定的，不要被她的片面之詞嚇唬」。