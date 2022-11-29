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婆婆刁難「200元備5人晚餐」 有魚有肉還要飯後水果 網支招破解

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子被婆婆要求用200元準備5人晚餐，不僅要有魚有肉、有飯有菜，連飯後水果都不能少，讓網友們直呼離譜。示意圖／ingimage
一名女子被婆婆要求用200元準備5人晚餐，不僅要有魚有肉、有飯有菜，連飯後水果都不能少，讓網友們直呼離譜。示意圖／ingimage

近期物價高漲，一位媳婦卻被婆婆要求只花200元準備5人份的晚餐，而且規定魚、肉、飯、菜得通通兼具，甚至連飯後水果都要有，讓媳婦相當苦惱。網友們聞言直呼太離譜，紛紛勸這名媳婦直接拒煮。

一位網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文分享，他一位女同事的婆婆每天只給她200元伙食費，卻要求同事必須煮出5人份的晚餐，還規定要有魚有肉、有飯有菜，外加餐後水果。女同事請求大家集思廣益，但鑑於最近物價高漲，眾人想了半天仍未果，於是想詢問網友們有什麼好主意。

不少網友批評婆婆實在太強人所難，「200塊？美金嗎！叫老巫婆自己煮」、「叫婆婆示範一次給我看，讓我好好學習一下」、「一餐200還是有點勉強，一天200的話就叫婆婆自己煮」、「錢退回去，老娘不爽煮最大」、「直接拒絕啊」。

也有些網友提出具體建議，「吻仔魚、豆芽菜、白粥、絞肉、清湯，200應該勉勉強，至於水果的話，市場撿看看」、「買2個便當，用盤子分裝，一個買排骨一個買魚排」、「吃罐頭全餐＋白粥，紅燒鰻、番茄魚、菜心、蔭瓜，和自助餐免費清湯」、「不介意餐餐水餃，餐餐炒麵炒飯可能還行」。

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