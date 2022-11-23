婚後遭嫌公主病「孩子鬧就怪我」 人妻苦讀過國考喊話尪：現在是女王

許多女性生完孩子後，會辭掉工作，當家庭主婦專心照顧孩子，但不少過來人都奉勸「千萬別這麼做」。一名人妻就控訴，婚後老公總愛嫌她公主病重，最後她白天上班、晚上帶小孩，找空檔準備國考，結果順利考上，擁有穩定工作後，總算不用看老公臉色，並霸氣表示「我不是公主，我現在是女王！」。

該名人妻在臉書《靠北婚姻2.0》表示，婚後老公罵她公主病，常為了小事就生氣，便讓她反思了自己婚前婚後態度不同的原因。她指出，婚後為了讓老公好好上班，所以晚上都由她來帶孩子，每當晚上小孩吵鬧不休時，老公卻只會吼她，而婆婆雖然會來幫忙煮飯、打掃，但其實她真正需要的是有個人能來幫她看管孩子，讓她喘口氣。

人妻透露，婆婆與老公都顧不了孩子，每當小孩有問題就只會質疑她。直到，她某次出門突然頭暈，和老公說對方卻不耐煩回「我又不是醫生跟我講是有用」，此話讓她萌生「我自己可以！我不用靠別人」的念頭，因此將手機桌布改為老公嫌她花錢的訊息來警惕自己。

後來，她咬牙白天工作、晚上帶小孩，趁空檔準備國考，最終順利通過，有了穩定工作讓她心中感到相當踏實。而某次她與老公吵架互嗆，老公揚言離婚，隔天她就約了律師，並通知簽字時間，把老公嚇到收斂許多，她霸氣表示，「我不是公主，我現在是女王！我不靠你，我高不高興還要知會你？」。

文章曝光，網友們紛紛誇讚原PO，「水~這樣就對了，不像一些女人常在版上抱怨，靠男人有屁用」、「妳這女子有膽識有智慧」、「女人有錢有經濟能力才有話語權」、「老公靠不住，基本上已經出局，心無所托、留著無用」、「這樣條件下能考上真的很厲害」。