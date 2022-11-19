女大生「大四懷孕」糾結要念完還是休學？ 網勸：別把路切斷

求學期間懷孕該怎麼辦？一名女大生上個月發現懷孕了，擔心之後會影響學業，煩惱該不該休學，引起網友討論。

女大生在《Dcard》發文，提到自己現在大四，上個月發現懷孕，男友很開心也願意負責，她也能接受小孩子，不過剛好卡在現在是大四上學期，「沒有很喜歡現在的科系，也覺得未來不一定會用到這張畢業證書，學分算一算肯定還要重修一年」，她表示問了許多長輩都認為畢業證書很重要，會影響未來的薪水，現在休學一定會後悔，「我知道休學期限只有兩年，但顧小孩感覺就會忙不過來沒辦法好好去上課」，因此想詢問網友的看法。

文章一貼出網友紛紛留言「都快畢業了一定要唸完啦，就算你現在的科系沒有用，但那張畢業證書還是很有用的」、「建議讀完，妳的人生不是只有當媽」、「最好是念完啦，不然小孩出來後跟老公吵架離婚還找不到工作」、「不懂學歷跟當媽面前會想要直接選擇當媽，都大四的人還跟未成年一樣，不是想要戰，只是覺得這樣很傻直接把自己的退路都切斷」、「人生自己負責，選哪條都沒錯」。

也有相同經歷的網友表示「我也是大四懷孕，我有繼續念完唷，我覺得都花那麼多時間讀了剩下一年，不讀完很可惜」、「大學同學孕期是有來上課的喔，大家都很體諒她，也沒什麼異樣眼光」、「我妹也是大四懷孕休學，生完後一年多先生外遇、離婚，再復學」、「我大二懷孕，期末之後生小孩，大三剛好回校上學，如果你有後援不建議休學，現在社會很開放，懷孕上學蠻正常的，也不太會有人講來講去」、「如果選擇繼續讀，現在就要先跟系上的老師說妳大概什麼時後生，那段時間的課業考試看有什麼方式能補」。