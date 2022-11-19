聽新聞
test
0:00 / 0:00

女大生「大四懷孕」糾結要念完還是休學？ 網勸：別把路切斷

聯合新聞網／ 綜合報導
懷孕示意圖。 圖／ingimage
懷孕示意圖。 圖／ingimage

求學期間懷孕該怎麼辦？一名女大生上個月發現懷孕了，擔心之後會影響學業，煩惱該不該休學，引起網友討論。

女大生在《Dcard》發文，提到自己現在大四，上個月發現懷孕，男友很開心也願意負責，她也能接受小孩子，不過剛好卡在現在是大四上學期，「沒有很喜歡現在的科系，也覺得未來不一定會用到這張畢業證書，學分算一算肯定還要重修一年」，她表示問了許多長輩都認為畢業證書很重要，會影響未來的薪水，現在休學一定會後悔，「我知道休學期限只有兩年，但顧小孩感覺就會忙不過來沒辦法好好去上課」，因此想詢問網友的看法。

文章一貼出網友紛紛留言「都快畢業了一定要唸完啦，就算你現在的科系沒有用，但那張畢業證書還是很有用的」、「建議讀完，妳的人生不是只有當媽」、「最好是念完啦，不然小孩出來後跟老公吵架離婚還找不到工作」、「不懂學歷跟當媽面前會想要直接選擇當媽，都大四的人還跟未成年一樣，不是想要戰，只是覺得這樣很傻直接把自己的退路都切斷」、「人生自己負責，選哪條都沒錯」。

也有相同經歷的網友表示「我也是大四懷孕，我有繼續念完唷，我覺得都花那麼多時間讀了剩下一年，不讀完很可惜」、「大學同學孕期是有來上課的喔，大家都很體諒她，也沒什麼異樣眼光」、「我妹也是大四懷孕休學，生完後一年多先生外遇、離婚，再復學」、「我大二懷孕，期末之後生小孩，大三剛好回校上學，如果你有後援不建議休學，現在社會很開放，懷孕上學蠻正常的，也不太會有人講來講去」、「如果選擇繼續讀，現在就要先跟系上的老師說妳大概什麼時後生，那段時間的課業考試看有什麼方式能補」。

懷孕 大學生

延伸閱讀

老公買房是為了她們⋯人妻苦問「才剛上車就要下車？」 過來人勸：千萬別懷孕

全球最老小學生99歲嬤辭世 鼓勵女性求學獲讚揚

相關新聞

【父母心情】蔡紋萍／校隊第一天的眼淚

學校公告羽球校隊的甄選訊息，先生鼓勵讀小一的女兒去嘗試，除了運動健身，也期望過程中能培養她的耐力與挫折容忍度。女兒對於甄...

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

【生活趣聞】青禾／你不知道嗎？

帶小孫子出門，下樓時遇見樓下鄰居，我提醒小孫子向鄰居爺爺問好，並介紹這就是樓下很會吹薩克斯風的爺爺。

【奶奶絮語】劉雲英／抱抱奶奶

在「抱抱奶奶」之前，兩歲的小多蜜一直都是說「奶奶抱抱」。自她從「爬蟲類」進化到會跑會跳，帶她出門像女王微服私訪體察民情，...

女大生「大四懷孕」糾結要念完還是休學？ 網勸：別把路切斷

求學期間懷孕該怎麼辦？一名女大生上個月發現懷孕了，擔心之後會影響學業，煩惱該不該休學，引起網友討論...

女邀請親友參加婚禮「沒人填單」她崩潰：朋友結婚我都有去

結婚是人生大事，會想邀請親朋好友一起分享喜悅，在結婚前，也會事前詢問是否參加婚宴，好先確認人數與桌數。最近有一名女網友分享，她和男友最近決定結婚，於是在臉書上發了「填寫意願調查表」，不過卻很多朋友只有按讚、說恭喜，都沒有填表格要參加，讓她走心嘆「是我人緣不好嗎？」，引起網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。