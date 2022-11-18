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婚前訂做旗袍送婆婆 新婚第二天見這一幕讓她傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
自古以來，婆媳問題是每個家庭難解的問題。示意圖／ingimage
自古以來，婆媳問題是每個家庭難解的問題。示意圖／ingimage

婆媳問題是許多家庭難解的習題，一名女網友在臉書發文抱怨婚前訂做旗袍送給婆婆，沒想到婚後第二天就看到婆婆將旗袍丟在地上當抹布踩，讓她心裡很受傷，貼文引來眾人撻伐，痛批這個婆婆太過分。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，結婚之前想送婆婆禮物，但又不知道該送什麼好，於是買了兩塊布，做了兩套旗袍分送給婆婆和媽媽，沒想到新婚後第二天，竟然看到婆婆將她送的旗袍丟在地上當成抹布在踩，讓原PO看了很傻眼。

婆婆解釋說是因為喝酒時不小心沾到，拿去洗衣機洗後，旗袍上的細毛都脫落了，只好當成抹布使用。原PO聽了傻眼地說「旗袍不能放洗衣機洗」，但婆婆不以為意地回說「都丟在地上了，要就自己撿，一件旗袍而已，那麼大驚小怪」，讓原PO更是無奈，「婆婆知道旗袍訂做花6000元，她還會丟洗衣機？」

不少人看了都為原PO抱不平，「天啊～我會哭死，這樣被糟蹋以後都不要給巫婆任何東西」、「不珍惜媳婦的心意」、「這種婆婆我一定鐵定當場發飆的，人家送的心意這樣子糟蹋」、「故意的，好差勁的婆婆」、「離譜，這種婆婆直接拉黑了」、「覺得她是故意的，以後不用對她太好」。

還有網友安慰說「我是覺得一開始就看清這個人不值得妳對她好反而是一件好事，以後過年過節出錢出力的事情妳就不用太費心，也不用選傷荷包的貴重禮物了」、「以後都省起來，不用為要送她什麼禮物傷神了」、「以後千萬別再買任何東西了，因為妳婆婆討厭妳，妳買再好，她還是討厭妳」、「除非婆婆是真心待妳，不然不必費心去討好把妳當外人的人」、「秀秀…不要傷心、下次送自已媽媽就好」、「既然妳送人了，就別在意別人怎使用，要我就是這樣，因為禮數我做了，別再靠腰有的沒，像我煮食，嫌棄，就沒有下一次，也別再讓我聽到任何話語」。

婆媳紛爭 旗袍

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