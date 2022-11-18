姑姑確診竟擅自進門！家中還有3月大女嬰 她怒飆髒話反被罵

新冠肺炎肆虐，確診者須遵守指揮中心的防疫規定，隔離期間不得外出與人接觸，否則觸法可依法處罰。有網友抱怨，她的姑姑不顧家中有三個月大的嬰兒，確診期間竟擅自進入家中，還找一堆藉口開脫，讓她氣到大罵髒話，想不到她的爸爸還反過來指責她「家教失敗」。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她的姑姑一家人與自家住在隔壁，兩家各有彼此鑰匙，幾個月前正逢疫情高原期，姑姑全家確診，為了請她的弟弟幫忙到藥局拿藥，便要求姑姑家將健保卡放在門口鞋櫃上，避免傳染疑慮。

想不到姑姑不顧家中有三個月大女嬰，竟直接進入家中，經過客廳穿過走廊後，直接走到弟弟房內，弟弟傻眼問「妳確診怎麼過來？」姑姑還回答「健保卡消毒過了啊」，當時女嬰人就在客廳玩耍，相當危險。

該網友的媽媽得知後便致電姑姑，姑姑則謊稱「按電鈴沒人應，打給弟弟都沒接就過來了」，她氣到直接對姑姑開罵髒話，想不到爸爸知情後沒有責怪姑姑，反而回過頭來罵媽媽「沒有教好小孩，家教失敗又對長輩無禮」，讓她氣到不行。

其他網友則留言「今天是沒出事情，如果有一個萬一呢？你爸還會說風涼話嗎？什麼叫過去、白目的行為不會因為時間過去就沒事的」、「欠罵啊你沒錯」、「很多長輩仗著自己是長輩都做些讓人匪夷所思的事」、「就是有這種白目的長輩！自己確診還覺得無所謂！真的是欠罵」。