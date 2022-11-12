男友出差與女同事「同房」過夜辯：只睡沙發！真相讓她綠爆了

一名女網友表示，34歲的男友原本總是很沒安全感，但是最近卻變很冷淡，還突然提出周末要出差，隱瞞「要跟女同事同房過夜」的事實，讓她崩潰問大家「是我太小氣嗎？」，事後女同事還殺到家裡嗆她「男友都把錢花在我身上了，我要離職給他包養」，讓原po心死，當下叫男友滾人，「是我鬼遮眼了」。

女網友在Dcard表示，男友34歲但沒有任何存款，不過很認真工作，六日也工作到半夜，因為很沒安全感，所以常要她六日去等她下班，原po沒事都會去，最近去的時候，男友都在跟女同事聊天、打鬧，等了一天男友也沒有找她說一句話，原po表示可以接受男友有異性朋友，但完全無視感覺真的很差，和男友反應，還會得到都在聊工作的藉口。

某次和男友一起吃火鍋，男友突然脫口下周不用陪他上班，因為要出差在外縣市過夜，原po當下問男友怎麼不找她一起去，男友則說不想另外花錢睡旅館，接著男友又說「放心，我會睡沙發」，原po一頭霧水，繼續問為什麼不跟同事一起睡，男友才坦白是要和女同事一起出差，而且還住同房。

原po表示自己當場氣到笑出來，馬上質問男友「你覺得這樣對嗎？又是那個女同事？」，男友則是一直解釋只是好朋友，不要誤會、亂想，又說自己曾經被劈腿過，絕對不會做那種事，並要她不要無理取鬧，但原po認為，這種回覆讓人覺得男友根本沒在乎自己的感受。

網友看完也直呼，「根本就很不正常…你都表明會介意了男友還要睡同一間是在演哪齣」、「出差公司不會把男女同事訂一間房」、「一至日都在上班，怎麼可能沒存款？還是加班只是藉口而已，其實是沒有加班這回事」、「他明知道對方是女生，不是更要訂兩間房嗎，不知道他是真不懂，還是假不懂，感覺以後會一片綠」。

原po也更新後續，她表示女同事看到發文後，直接跑到她們家嗆「男友錢都花在我身上了，不怕妳去公司說什麼，因為我也要離職給他養了」，男友也承認了，不分手的原因是那個女生本來還有別的男朋友，原po也果斷當場就叫男友滾人，「是我鬼遮眼，現在雖然快哭瞎了眼，但感覺視力好多了」。