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你今天 SDGs 了嗎？ 2022 Maker Party 即將登場 邀請親子家庭齊動手

聯合新聞網／ 文／親子天下
(左上)火山爆發啦｜到處都是滾燙岩漿，挑戰孩子的肢體協調與反應力！(左下)超時空隧道｜吼~~震耳欲聾的吼叫聲，猜猜是什麼古代大型生物、(右上)海底生物都消失了｜感官遊戲帶。圖／親子天下提供
(左上)火山爆發啦｜到處都是滾燙岩漿，挑戰孩子的肢體協調與反應力！(左下)超時空隧道｜吼~~震耳欲聾的吼叫聲，猜猜是什麼古代大型生物、(右上)海底生物都消失了｜感官遊戲帶。圖／親子天下提供

近幾年來，極端氣候、糧食危機、疫情肆虐、無情戰火等，加速崩解我們對美好世界的想像，讓我們對所處的自然環境和社會脈絡更加有危機意識。美好的未來在哪裡？第六次世界末日是否即將來到？面對末日我們準備好了嗎？

親子天下第8屆「2022 Maker Party小孩創造：達克比末日大作戰」活動，即將於12/2（五）~12/4（日）於士林國立臺灣科學教育館登場！今年以「SDGs永續發展」為題出發，透過沉浸式跨域主題展的設計，跟著動物警探達克比正視環境破壞、末日加速來臨的危機，邀請大小朋友一起投身動手去DO，解決真實世界的問題，來場拯救地球大作戰！

風靡大人小孩的動物警探達克比，即將於2022_Maker_Party跟大家一起拯救地球！圖／親子天下提供
風靡大人小孩的動物警探達克比，即將於2022_Maker_Party跟大家一起拯救地球！圖／親子天下提供

聯合國在2015年宣布「2030永續發展目標」（SDGs），指引全球一起行動，邁向永續。因應這項全球性的永續發展目標，近兩年在教育現場、親子生活中，愈來愈常見「SDGs」、「永續」這兩個關鍵字，世界各國都致力於把SDGs帶到兒童和青少年的生活及學習中。過往談到「永續」，多數想到的是整體生態與環境的維護，但其實SDGs所提倡的思維與我們的生活息息相關，便利商店停止免費提供網袋、使用環保杯、避免食物浪費⋯⋯等，都是我們可以對全球永續發展貢獻心力的小小行動。

SDGs永續素養已是孩子現在必要的裝備，為了讓更多親子家庭認識並成為SDGs的最佳實踐者，親子天下 2022 Maker Party 以「SDGs永續發展」為主軸，策劃「達克比末日大作戰」主題特展，透過沉浸式五感體驗ｘAR互動，帶孩子和動物警探達克比一起穿越時空走過五次生物大滅絕，感受到氣候劇變、見證隕石逼近、深入生物死亡區的冒險，一起身體力行拯救地球！

呼應SDGs的主展精神，今年Maker Party也舉辦了第二屆「小孩創造大賞」徵選活動，以「Save The Word！拯救地球大作戰」為主題，響應聯合國2030 永續發展目標(SDGs)。號召全台幼兒園大班至國中三年級的孩子打開感受、看見身邊正在發生的真實環境問題，以超乎想像的創意想法與實際行動，向世界提案「拯救地球」的自造、再造與創造，針對問題提出解決方案。參與徵選的上百組團隊，來自全國超過10個縣市，最後共選出16組獲選團隊。

「小孩創造大賞」體現創客教育精神，看見孩子以超乎想像的創意想法與實際行動，針對現實問題提出解決方案！圖／親子天下提供
「小孩創造大賞」體現創客教育精神，看見孩子以超乎想像的創意想法與實際行動，針對現實問題提出解決方案！圖／親子天下提供

不只徵選，還有培育！親子天下打造共學共創的學習歷程，培育獲選團隊其溝通與表達能力，建立心理韌性，讓孩子於Maker Party「Kid's talk舞台」公開演說分享創作歷程，與在「小孩創造大賞」主題區展出作品，讓更多人看見他們超乎想像的能量。

【關於Maker Party】

2014年，《親子天下》探訪舊金山，鼓吹「動手做的學習」，為了讓更多人體驗動手做的創客精神，舉辦全台第一個以「親子」為主題的Maker Party，以「MAKER」的五大精神：分享、建造、參與、創意、樂趣為主軸，邀請優質品牌共襄盛舉。此一年一次的盛會，至今累積超過30萬人次參與，也成為亞洲最大親子創客嘉年華！歡迎大小創客一起參與，感受動手做的樂趣！

【2022 Maker Party小孩創造：達克比末日大作戰】

● 時間：12/2 (五) — 12/4 (日)，09:00-18:00（17:30停止售票與入場）

● 地點：國立臺灣科學教育館 全館暢玩（台北市士林區士商路189號）

● 活動官網：https://cplink.co/dSwG6atP

親子天下 團隊 聯合國

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