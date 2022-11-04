快訊

提早終結交通黑暗期！ 交長：國1五堵到汐止主線11月7日全面通車

評／《流麻溝》是洗腦之作？他指電影顛覆「她們」的形象

MLB／太空人開轟加美技險勝先聽牌 韋蘭德世界大賽終於贏了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女友溫泉激戰「50歲禿頭大叔」 癡情男泣：都能當爸了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友遭女友劈腿，且對象還是大她20歲的50歲禿頭大叔。示意圖/ingimage
一名男網友遭女友劈腿，且對象還是大她20歲的50歲禿頭大叔。示意圖/ingimage

「女友跟大20歲的50歲禿頭大叔上床」一名男網友心痛表示，女友國慶連假去泡湯，中途卻消失很長一段時間，之後頻率還不斷增加，他驚覺事態不對，逼問女友後，對方才坦承出軌，且對象竟是一名50歲禿頭大叔，得知真相後令原Po心涼到發寒，果斷分手。

該名網友在Dcard透露，與女友遠距3年，也討論過結婚話題，他自認彼此感情穩定，但沒想到「這種事還是發生在我身上了」。他表示，女友在國慶連假時說要去泡湯，中途卻消失很長一段時間，當時他就有不好的預感，「她有時候就會自己去泡湯，我也開不了口質問，她是不是在偷情」，直到2周後，女友消失的頻率不斷增加，於是他只好攤牌問個清楚。

沒想到對方竟坦承，自己與一名50歲的外國大叔上床，兩人透過工作認識，時常私下相約吃飯，對方邀她泡溫泉，她也心動赴約，而剛好就是國慶連假。女友表示內心很混亂，明知與大叔沒有未來，內心仍是有原Po的，一席話令他聽了「心涼到發寒，也沒什麼吵架就直接分手了，因為我知道沒救了！」。

如今分手已過一週，他仍無法諒解女友出軌，「實在是很難受，想到她跟可以當她爸的人做愛，我到底以前是怎麼這麼愛她的，我自己的眼光到底哪裡出錯了」。

文章曝光，許多網友們也紛紛安慰他，「有些女生幾百塊的禮物、幾千塊的餐廳、幾萬塊的旅行，就把自己的人跟名給賣了，這種的趕緊放了吧，這麼廉價以後只會更多543」、「大叔比較粗，我是說財大氣粗，至於puma就可以放生了，去找新的」、「不知道該怎麼安慰你 只能給你一個擁抱」、「好險你不是婚後和有小孩後，才發現這種事情」、「你的痛苦是短暫的，她的痛苦是長久的」。

事後，原Po還有補充，大叔是名短暫來台工作外國人，12月就會離台，「身分普通並非大家所想像的乾爹糖爸，要是用人種基因優勢去當一個我被劈腿原因，我也無話可說」。

延伸閱讀

KTV排行榜大陸歌佔一半 網驚「周杰倫18年前神曲」排第7名

台積電「美籍員工結訓」 網揭內幕鬆口氣：巨嬰終於走了

廁所「高科技感應燈」熄了怎開？ 過來人超尬：像演唱會把手舉高

噁！喝手搖飲竟吸到一整條蜈蚣 他嚇到大罵：阿娘喂

相關新聞

老爸出軌搞大外傭肚 正宮竟被當僕人後續超狂 女兒因這事陷兩難

防夜防，原來「小三」就在身邊！台灣一個家庭發生超荒唐事件，一直渴望有兒子的父親，竟然出軌外傭致對方懷孕，除了高調向女兒宣布「爸爸要給妳添一個弟弟了」外，作為「正宮」的母親竟變成外傭的僕人，讓女兒相當震驚和失望。女兒決定帶着母親離開這個「爛家」，詎料母親卻怕女傭會霸佔整個家而不願意離開，令女兒陷入兩難，直言「目前爆發第二場家庭革命中」。

女友溫泉激戰「50歲禿頭大叔」 癡情男泣：都能當爸了

「女友跟大20歲的50歲禿頭大叔上床」一名男網友表示，女友國慶連假去泡湯，中途卻消失很長一段時間，之後頻率還不斷增加，他驚覺事態不對，逼問女友後，對方才坦承出軌，且對象竟是一名50歲大叔...

人妻怨為何要叫公婆「爸媽」？ 眾人酸：稱呼很難嗎

結婚後一定要叫對方父母「爸媽」嗎？有女網友在臉書提出疑問，表示公公婆婆又沒有養育過她，為何婚後要稱呼他們為「爸媽」，貼文一出引來不少人的討論，多數人都認為原PO應該要和夫家溝通，彼此尊重。

走味關係／有負擔的餽贈

看到日本漫畫《昨日的美食》裡，在家裡負責買菜煮飯的主角對著整顆特價西瓜發愁時的樣子，著實感同身受，畢竟這樣的事情在自家也...

【記憶藏寶圖】連浩禎／我與旅行之間

你喜歡旅行嗎？旅行在你心中是什麼樣貌呢？ 很久以前，關於旅行我曾這樣想像：三五好友敲定一個日期，彼此開始分工合作，有人負責行程，有人負責食宿，有人則是在整個規畫的過程裡悶不吭聲，直到出發當日才突然現身並坐享其成。在自己的印象裡，旅行總是成群結隊且熱鬧的。

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。