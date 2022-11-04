女友溫泉激戰「50歲禿頭大叔」 癡情男泣：都能當爸了

「女友跟大20歲的50歲禿頭大叔上床」一名男網友心痛表示，女友國慶連假去泡湯，中途卻消失很長一段時間，之後頻率還不斷增加，他驚覺事態不對，逼問女友後，對方才坦承出軌，且對象竟是一名50歲禿頭大叔，得知真相後令原Po心涼到發寒，果斷分手。

該名網友在Dcard透露，與女友遠距3年，也討論過結婚話題，他自認彼此感情穩定，但沒想到「這種事還是發生在我身上了」。他表示，女友在國慶連假時說要去泡湯，中途卻消失很長一段時間，當時他就有不好的預感，「她有時候就會自己去泡湯，我也開不了口質問，她是不是在偷情」，直到2周後，女友消失的頻率不斷增加，於是他只好攤牌問個清楚。

沒想到對方竟坦承，自己與一名50歲的外國大叔上床，兩人透過工作認識，時常私下相約吃飯，對方邀她泡溫泉，她也心動赴約，而剛好就是國慶連假。女友表示內心很混亂，明知與大叔沒有未來，內心仍是有原Po的，一席話令他聽了「心涼到發寒，也沒什麼吵架就直接分手了，因為我知道沒救了！」。

如今分手已過一週，他仍無法諒解女友出軌，「實在是很難受，想到她跟可以當她爸的人做愛，我到底以前是怎麼這麼愛她的，我自己的眼光到底哪裡出錯了」。

文章曝光，許多網友們也紛紛安慰他，「有些女生幾百塊的禮物、幾千塊的餐廳、幾萬塊的旅行，就把自己的人跟名給賣了，這種的趕緊放了吧，這麼廉價以後只會更多543」、「大叔比較粗，我是說財大氣粗，至於puma就可以放生了，去找新的」、「不知道該怎麼安慰你 只能給你一個擁抱」、「好險你不是婚後和有小孩後，才發現這種事情」、「你的痛苦是短暫的，她的痛苦是長久的」。

事後，原Po還有補充，大叔是名短暫來台工作外國人，12月就會離台，「身分普通並非大家所想像的乾爹糖爸，要是用人種基因優勢去當一個我被劈腿原因，我也無話可說」。