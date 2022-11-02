科技業男生都去哪裡找另一半？ 同行人曝最多人用「這管道」

隨著年紀逐漸增長，不少人都會開始找尋理想的另一半，期盼可以和對方共度餘生。日前一名從事科技業的男網友在網路上發文，透露自己即將30歲卻完全沒有對象，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名男網友在Dcard上以「科技業的男生都是去哪找來另一半的」為題發文，原PO透露自己今年就要邁向三字頭，雖然身上有一些存款，但離買房還是有點距離，平時的生活都是上班和家裡兩點一線，假日就在家打打遊戲，偶爾才會和朋友出去聚會。

然而，原PO坦言最近滑社群軟體時，越來越常看到朋友發婚紗或是小孩的內容。原PO開玩笑表示朋友圈和同事幾乎都是男生，除了學生時期就有好好把握機會的，其他人幾乎都還是單身，彼此間還會互相懷疑是不是同性戀。對此，原PO詢問大家「我這種除了交友軟體之外是不是無解了啊？」

貼文底下吸引大量回應，不少從事科技業的男網友都紛紛表示，「小弟我還真的是用交友軟體遇到老婆的，只能說運氣好或是老天眷顧」、「一樣也在科技業，同事的老婆要不是學生時期就在一起到結婚，不然就是別人介紹，最多人就是使用交友軟體了」、「我跟你一樣30歲時也在想這個問題，想著想著就40歲了」、「不打算結婚生子了，每天工作10小時起跳，下班用交友軟體已經累得要死還要努力開話題」。

也有從事科技業的女網友忍不住出聲，「我也想知道，找到心好累，好想放棄」、「那我要逆風問科技業女生怎麼找另一半⋯大部分男生好像都有學生時期就在一起的女友或結婚了」、「求解！想找到認識另一半的方法」、「真的，好男人都在學生時期就有對象了」、「我也需要，在竹科一年多還是沒有任何桃花」、「想知道+1，身邊的好男生幾乎都有女朋友了」。

最後，有網友提到，「好好享受單身生活不好嗎？你有沒有想過結了婚，你的人生就不是你的了」、「我必須要說，沒錢沒家底，其實沒必要急著想結婚找對象」、「培養興趣，就會找到人生的一些新目標，真的不要沒事結婚去氣死自己」、「我還是覺得人生能重來，我不會選擇婚姻」。