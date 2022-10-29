快訊

《捍衛戰士》經典歌曲原唱是他！美國搖滾傳奇逝世享壽87歲

NBA／灰狼三劍客強勢出擊 詹皇紀錄夜吞開季5連敗

20年了！台灣同志遊行下午登場 羅一鈞將現身挺 路線、卡司一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她被包養5年成少奶奶 結婚3年見老公外遇崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO分享，她被老公包養5年後，步入紅毯，近期卻發現老公偷偷包養女大生半年，令她不知如何是好。圖片來源／ingimage
原PO分享，她被老公包養5年後，步入紅毯，近期卻發現老公偷偷包養女大生半年，令她不知如何是好。圖片來源／ingimage

有網友近期在「Dcard」發文分享，她透露自己的老公是富二代，因為老公忙家業沒有空培養感情，因此提出包養方式相處，她被包養5年後，因為對方事業穩定，決定步入紅毯，未料老公婚後卻瞞著她，包養女大生半年，令她不知如何示好。貼文一出後，不少網友也要原PO看清現實，多數網友認為，既然是為錢在一起，就假裝不知道。

原PO指出，她透過友人介紹認識到老公，老公周邊朋友不是富二代，就是傳產老闆，各個花錢如流水，她從曖昧期間到交往，老公也沒有讓她付過錢，不過，老公剛接手家業，忙到沒時間培養感情，因此她也認為真的有緣在一起就好，結果對方卻提出包養，希望沒有壓力安排時間、感情。

「一開始覺得很不對勁很奇怪，但我也真的蠻喜歡他的不想跟他分開。」原PO強調，老公說沒辦法給出所有的時間，但因為很喜歡她，所以希望用這種方式將她留在身邊，最終她也答應包養，等到2019年，老公事業穩定後，彼此也順利結婚，她也在對方投資下，開了一家店。

不過，原PO近期卻發現老公外遇長達半年，正在包養一名女大生，對待小三像是過往包養她的方式，原PO糾結表示，「我該裝作不知道嗎，想著自己也是這樣過來的，就覺得我早就該認清他是這種人的」，她也猶豫自己是不是要當個大方女人不吵不鬧，因此求助網友。

對此，有網友反酸說到，「既然是貪他的財在一起的，也應該早就知道有這天了吧」、「我真的滿喜歡他（的錢）不想跟他（的錢）分開」、「當初妳是抱著什麼樣的想法嫁給他？在妳一開始就知道，他是抱著這樣想法包養妳之後，想想妳的初衷，答案就出來了」、「包養開始的妳居然期待老公的專情，妳也太貪婪了吧，不知是要說妳妄想還是無知欸」。

不少網友認為，既然是為了錢就繼續在一起，「如果妳跟他在一起原本就是為了錢的話，也不在意他出不出軌，就繼續裝不知道吧」、「當然是繼續花他的錢，順便養隻小狼狗啊」、「老公有錢妳也有錢，包養妹也有錢，何樂不為？我覺得離婚損失的妳承受不起啦」。

包養 富二代 結婚 出軌 Dcard

延伸閱讀

考試成績竟比「生理假」重要？ 女大生控遭教授性別歧視

被包養半年！男論及婚嫁才知「準岳母」是當年床伴：差點吐了

高中同學是爸爸包養的「小情人」 知情母爆料：她毛遂自薦

人妻玩手遊與已婚熟男出軌 不倫關係卻遭意外對象揭發

相關新聞

她被包養5年成少奶奶 結婚3年見老公外遇崩潰

有網友近期在「Dcard」發文分享，她透露自己的老公是富二代，因為老公忙家業沒有空培養感情，因此提出包養方式相處，她被包養5年後，因為對方事業穩定，決定步入紅毯，未料老公婚後卻瞞著她，包養女大生半年，令她不知如何示好。貼文一出後，不少網友也要原PO看清現實，多數網友認為，既然是為錢在一起，就假裝不知道。

月薪57K！女友媽聽完「職業」秒變臉：29歲了還不換工作嗎？

有一名男網友表示，自己在餐飲業工作近6年，算是個小經理，月薪加總差不多有5.7萬，和女友交往快一年，和她家人見面吃飯，女友爸媽一聽到他是做餐飲業後瞬間愣住，媽媽甚至當面問「不考慮換工作嗎？」，讓他不解，做餐飲業工作怎麼了嗎？還是開玩笑？此文曝光後馬上引發熱議。

婚前帶女友回老家住7天！男被氣到取消婚禮 嗆「還好沒娶妳」

每個人選擇對象的標準都不同，相同三觀的人相處起來會比較輕鬆。中國大陸有一名男子和女友論及婚嫁，於是在婚禮前7天讓女友先去住家裡試試看，沒想到期間男生狂被女友踩底線，最後徹底被惹怒，果斷取消婚禮，還丟下一句「好險沒娶妳」。

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

住在一起會更甜蜜嗎？網友盤點6大情侶同居煩惱

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「情侶同居」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的六大情侶同居煩惱排行。

情書簡訊

我之所以認真經營社群平台，全是因為想獲得你一人按讚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。