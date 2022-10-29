她被包養5年成少奶奶 結婚3年見老公外遇崩潰

有網友近期在「Dcard」發文分享，她透露自己的老公是富二代，因為老公忙家業沒有空培養感情，因此提出包養方式相處，她被包養5年後，因為對方事業穩定，決定步入紅毯，未料老公婚後卻瞞著她，包養女大生半年，令她不知如何示好。貼文一出後，不少網友也要原PO看清現實，多數網友認為，既然是為錢在一起，就假裝不知道。

原PO指出，她透過友人介紹認識到老公，老公周邊朋友不是富二代，就是傳產老闆，各個花錢如流水，她從曖昧期間到交往，老公也沒有讓她付過錢，不過，老公剛接手家業，忙到沒時間培養感情，因此她也認為真的有緣在一起就好，結果對方卻提出包養，希望沒有壓力安排時間、感情。

「一開始覺得很不對勁很奇怪，但我也真的蠻喜歡他的不想跟他分開。」原PO強調，老公說沒辦法給出所有的時間，但因為很喜歡她，所以希望用這種方式將她留在身邊，最終她也答應包養，等到2019年，老公事業穩定後，彼此也順利結婚，她也在對方投資下，開了一家店。

不過，原PO近期卻發現老公外遇長達半年，正在包養一名女大生，對待小三像是過往包養她的方式，原PO糾結表示，「我該裝作不知道嗎，想著自己也是這樣過來的，就覺得我早就該認清他是這種人的」，她也猶豫自己是不是要當個大方女人不吵不鬧，因此求助網友。

對此，有網友反酸說到，「既然是貪他的財在一起的，也應該早就知道有這天了吧」、「我真的滿喜歡他（的錢）不想跟他（的錢）分開」、「當初妳是抱著什麼樣的想法嫁給他？在妳一開始就知道，他是抱著這樣想法包養妳之後，想想妳的初衷，答案就出來了」、「包養開始的妳居然期待老公的專情，妳也太貪婪了吧，不知是要說妳妄想還是無知欸」。

不少網友認為，既然是為了錢就繼續在一起，「如果妳跟他在一起原本就是為了錢的話，也不在意他出不出軌，就繼續裝不知道吧」、「當然是繼續花他的錢，順便養隻小狼狗啊」、「老公有錢妳也有錢，包養妹也有錢，何樂不為？我覺得離婚損失的妳承受不起啦」。