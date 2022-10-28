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超商遇天菜…她假借湊2件優惠「Line Pay給你」 成功光速脫單

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在超商假借湊兩件優惠與天菜路人搭訕，最後順利脫單。圖／ingimage
網友在超商假借湊兩件優惠與天菜路人搭訕，最後順利脫單。圖／ingimage

一名網友分享自己靠「買紅茶」並用Line Pay搭訕天菜路人，接著一路聊天聊到順利脫單，羨煞許多網友，此事更引發網友討論「到底哪罐月老紅茶這麼厲害？」。

一名網友在Dcard感情版分享，自己下班去超商買晚餐，在飲料櫃前看到自己的天菜，原PO本身單身也一段時間了，時不時會被各種放閃刺激，因此不知道哪來的勇氣，原PO就衝上去搭訕這位天菜男孩。

原PO上前搭訕道「不好意思，我也剛好要買這個紅茶，可以一起用第二件優惠買嗎？」，兩人因此接上線，原PO接著假裝自己沒零錢，詢問天菜路人能不能先付，自己再Line Pay給他，接著就順理成章要到他Line。

兩人因此開始聊天，約吃薑母鴨，並且見面聊天，發現彼此興趣相似，接著約看電影，一路「高速發展」，最後天菜主動向原PO告白確認關係，原PO在文末也感謝當初有勇氣搭訕的自己。

許多網友留言回覆「那也是你剛好是他的菜，不然他大概就會跟你說他想自己喝兩瓶，或是不用LINE PAY給他了沒關係XD」、「我終於知道為什麼我單身了…我都一個人買兩瓶」、「哪罐月老紅茶這麼厲害」、「原來感情是要自己追來的」。

月老 超商 告白 Dcard

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