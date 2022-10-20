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樓鳳嫁人生子...想趁年輕「重操舊業」賺快錢買房 夫痛苦：該離婚嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為男女性行為示意圖，非新聞當事人。圖片來源／Ingimage
圖為男女性行為示意圖，非新聞當事人。圖片來源／Ingimage

都說「感情是相欠債」，有位人夫在靠北婚姻發文，說妻子婚前曾是樓鳳(一樓一鳳，性工作者之意)，兩人結婚四年育有一子，家中經濟不差，除了家用，他每月給5萬零用錢。但妻子想換更大的房子，堅持重操舊業下海撈金，讓他很痛苦，不知道該離婚還是該忍耐。

原po表示，30多歲的他是家中獨子，住在新北重劃區，母親名下有兩間房產，他在家中幫忙生意，家境不錯。妻子是陸籍，當年是以「自由行」名義來台下海的樓鳳，他是恩客之一，後來兩人戀愛閃婚，還育有一子。原po婚前答應妻子要買房，卻因為投資失利暫緩。目前夫妻住在男方母親名下的房子，婆媳並未同住。

原po說，妻子在家帶孩子，原po固定給家用和5萬元零用錢，小孩上幼稚園後，妻子閒閒沒事，找了一個「紓壓養生館」工作打發時間。不久後，妻子嫌工作累辭職，說想重操舊業，「要趁現在還年輕，趕快去賺皮肉錢， 做個兩年之後就能換更大的房子了」。

原po傻眼回絕，妻子卻遊說，若是讓她重操舊業，可以不用給5萬零用錢，甚至妻子還能分5萬給原po，「這樣你來回算賺10萬」 。原po告訴妻子，若是重操舊業就要離婚，妻勸丈夫睜一眼閉一眼：「趁現在年輕，能賺快點賺...以後也是一起住大房子享受，我也是為這個家好」。

原po跟妻子僵持不下，卻意外發現妻子上班包裡放有大包保險套，他猜想妻子應該早就下海了。原po腦中一片空白，他說自己從小單親，其實不希望兒子和他一樣，但又無法接受「娶婊做妻，又讓妻做婊」。原po很痛苦，只想到兩條路，一條是裝沒事給兒子一個完整家庭，第二條是打官司離婚，所以才上網抒發心情。

網友一面倒勸分，「建議你離婚吧！她的價值觀很扭曲，認為錢是一切，你改變不了她的，你希望小孩在如此扭曲的價值觀裡長大嗎？」、「長遠來看，建議離了吧，繼續下去問題更多更大」、「正常男人誰會願意老婆去當妓女呢？我穿比較露，老公就哇哇叫了！這才是正常的男人呀！」「你繼續下去這扭曲的婚姻，對孩子根本沒幫助，離婚不是個罪。」

網友嘆震驚三觀，「是我太保守嗎，我覺得很像演八點檔的戲耶」、「當恩客也能暈船娶回家，你也算奇葩」、「娶婊為妻不是見不得人的事，但妻自請為婊，這真的太傷人」、「我到底看了什麼」、「第一次聽到上岸後，還要再跳下去的」。

也有人突破盲腸，「你老婆一定很漂亮」、「等她拿到身分證，她還會妥協跟你維持婚姻嗎」。

自由行 重劃區 買房

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