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綠側翼造謠高虹安「插班北一女」 遭揭又大翻車了

別鬧了！婆婆訂1超瞎吃水梨家規 媳婦大翻白眼：索性直接不碰

聯合新聞網／ 綜合報導
婆婆規定水梨不能和別人分著吃。 示意圖／ingimage
婆婆規定水梨不能和別人分著吃。 示意圖／ingimage

有些老一輩的思想較為傳統，因此會遵循特定習俗和禁忌，導致年輕人無法接受。日前一名女網友在臉書上發文，分享婆婆對於吃水梨的特殊規定，就是絕對不能和別人分著吃，而貼文曝光後也掀起討論，不少人直呼「太瞎了啦！」

日前一名女網友在臉書「靠北婆婆2.0」上發文，原PO透露婆婆對於吃水梨有個很鬧人的規定，就是絕對不能和別人分著吃，因為「我們不分梨（離）」。原PO提到偏偏現在的水梨都很大一顆，搞到每次都要分好幾餐吃，還必須一人一個保鮮盒隔開放。原PO表示婆婆對這個規定非常引以為傲，每次只要桌上出現水梨，就非得要提一次這個家規，「然後燦笑得像個智障一樣，白眼已經翻到…，唉，後來我索性就都不吃了」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「那打成汁吧！你儂我儂永不分離，攪和在一起」、「不論是誰，沒有分梨也會分離！婆婆不知道『天下無不散的筵席』這句話嗎？」、「婆婆總有些奇怪的不成文規定，然後她們又很自豪，以為自己訂了什麼家法一樣」、「這樣只會讓我更想跟她分梨，超讚的」、「甘露梨請婆婆一次嗑完讓我看」、「笑死，活這麼大第一次聽到」、「可以告訴她，梨子台語叫『來啊』，想走都走不了」、「妳婆婆誤解了，她先把梨子切了就是分離，家人吃了各自的梨才是團結一心」、「一直一直都是跟公婆分著吃，到現在還是住一起…」、「第一次聽過這種！也太瞎」、「太傻眼了，白眼都翻到後腦勺去了」、「賣現切水果的老闆一定很衰，每天都在『分梨』」。

另外，也有網友提到，「我婆婆是說不要喝烏梅汁，因為會倒霉…」、「鳳梨也不能切，因為切了不會旺」、「那下雨天不就不能撐傘出門？」、「我們家是雞腳不能只吃一隻」、「最好要她不要吃雞，吃多了會變『雞婆』」、「蘋果也不能分喔，會不平安」、「那她不能吃西瓜…台語不是西歸嗎？」、「我婆婆說不可以吃山楂，因為會變人渣」。

婆婆 婆媳紛爭

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