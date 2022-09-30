影／妹剛考照想上路遭母獅吼阻止 網笑翻：媽媽在盡力保護群眾了

許多剛滿18歲的人最期待的事情就是「考駕照」，享受自己身為成年人的感覺，而近日台南就有一位女子剛滿18歲考到駕照，就想要挑戰人生第一次自駕，沒想到卻遭到媽媽「超強力反對」，在街上吵成一團，讓許多網友笑翻。

一名網友在Tikok上分享一部影片，表示自己的妹妹在考到駕照後第一次開車要載家人出門，沒想到卻被母親「超強力阻止」。

影片中看到拍攝者的妹妹坐在駕駛座，準備要開出去，但馬上傳來媽媽勸阻妹妹說「那很恐怖耶！」，拍攝影片的哥哥緩頰，表示「你要相信你女兒，她有考到駕照了」，但媽媽仍擔心其他人的「生命安全」，表示「下面一堆人耶！」。

媽媽甚至對妹妹表示「你先停在旁邊，我等出漁光島再給你開」，沒想到妹妹卻霸氣回應「你都不讓我練習，那我怎麼成長？我需要茁壯」，媽媽回應「不用，現在外面都是人，茁妳個大頭鬼」，但妹妹堅稱自己「可以」，雙方不斷爭執，最後媽媽甚至直接說「我等一下就給你巴下去」。

整部影片精彩的口角攻防戰，讓在錄影的哥哥不斷大笑，網友也紛紛留言表示「這位媽媽在盡力保護群眾了」、「媽媽獅吼功勸阻，有夠好笑」、「好可愛的一家人」、「天下父母心，口氣都好像喔」。