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小鮮肉公園慢跑認識50歲阿姨 被月給35000求包養嚇壞

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為搭訕約會示意圖。圖/ingimage
圖為搭訕約會示意圖。圖/ingimage

「阿姨，我不想努力了」用來表示年輕民眾因現代物價上漲、買房買車壓力大，因而想「躺平」，投靠有一定年紀但經濟獨立自主的大齡女子。不過，當依靠「阿姨」的機會來臨，你真的會把握嗎？

一名網友在論壇Dcard匿名發文表示，23歲的他自認為外表條件不錯，也時常被說會散發「好人氣息」，因此到公園慢跑時常被婆婆媽媽搭話，甚至表示想介紹女兒給原PO。

阿姨巧妙要到LINE、銀行帳號

今年4月這名網友在公園慢跑時碰上兩位阿姨搭話，其中一位王阿姨當時戴著口罩，讓原PO誤以為才30出頭歲，殊不知其實已經50多歲了。兩位阿姨要網友用他的iPhone幫兩人拍照，王阿姨也藉著傳照片拿到了網友的LINE。

在那之後，王阿姨就時常邀約一起到公園慢跑，基於她是長輩，加上原PO確實有每天慢跑的習慣，兩人便一起慢跑，漸漸成了朋友。後來王阿姨開始約原PO到她家吃飯，原PO雖然拒絕，但有一回王阿姨表示家中水果太多，要他拿一些回家吃，他打算付現金給阿姨，但她要求用「轉帳」的，阿姨也藉此得知原PO的銀行帳號。

王阿姨開始和網友聊天，甚至訴說自己和前夫離婚的故事，更表示自己的生日是9月28日，以前有學生陪她過生日，現在退休了都沒人陪非常孤單，因此要原PO無論如何9月28日這天都要陪她吃飯。原PO不疑有他，認為剛好有空陪阿姨吃個飯也沒什麼便答應，殊不知這個決定似乎讓阿姨誤會了。

真情流露的阿姨

昨天原PO依約在中午和阿姨共進午餐，沒想到見面後阿姨竟「開心到哭」，令網友既錯愕又不自在。吃飯過程中王阿姨開始說起自己沒人愛也沒小孩很孤單、謝謝原PO陪她慢跑，讓她感受到愛了，網友傻眼表示：「當下我啞口無言，我不記得我有給她什麼愛啊？」

儘管如此，原PO仍禮貌性地點頭回應，但也沒說什麼話，這時王阿姨卻突然提起「一個月會給你35000零用錢」，要他常常陪自己，說完後無視原PO慌張的拒絕拿起手機轉帳給原PO。

「阿姨我真的不行啦」、「不好啦」原PO不斷回應，阿姨則相當堅持：「錢都轉了！沒事啦！吃吃飯而已！之後我會習慣的。」後來阿姨表示自己還有事便急著走人，留下驚嚇過度的原PO。

他表示，自己頭一次遇到這種事情，不敢和其他人說，正想著該怎麼辦時阿姨就傳了訊息給他：「今天很開心跟你共度美好的一天，照片發給你，下次再帶我出去玩呀。錢也轉給你啦！之後我們去吃韓式餐廳，我看韓劇看到好想去吃的。」並附上一張「愛你哦」的貼圖。

原PO無奈表示覺得好可怕，雖然自己也曾開玩笑說過阿姨我不想努力了，直到今天才發現自己就算真的遇到了也不敢答應，並覺得被包養的生活其實很恐怖。

王阿姨傳訊息給原PO。圖擷自Dcard
王阿姨傳訊息給原PO。圖擷自Dcard

底下網友則幾乎一面倒表示這是兼職賺錢的大好機會：「繼續下去，你或許就有車有房了 」、「陪阿姨聊出三房一廳 」、「你不是說一開始以為她30初，表示保養得也還可以吧，不如就當作幫助人 。」還有網友指出，「好可怕的阿姨，整個布局縝密欸」，也有人暗酸這篇文章「性別正確」，如果原PO和阿姨性別對調，肯定會被罵噁男出沒。

包養 Dcard

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