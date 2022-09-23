單親媽愛上有婦之夫 感情生變「開車互撞對方小孩」

有些小三在和有固定伴侶的人士出軌時，總是會期盼對方能夠離婚，自己奪得正式法定伴侶的地位。然而這樣的期待，最後往往很難真的實現。近來日本媒體，就報導這麼一則感情糾紛。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名真希的42歲女性，同時也是位養育17歲兒子的單親媽媽。她在瑜珈教室裡結識了36歲的男子桐生春樹。春樹是一位高大帥氣的男子，而且經營的餐廳生意興隆，因此雖然是已婚狀態，非常受到女性的歡迎。

春樹後來退出了瑜珈教室，但仍和真希保持著往來，兩人逐漸發展成出軌關係。春樹告訴真希，表示未來將會和自己的老婆離婚，並且迎娶真希及養育她兒子，讓真希非常心動。真希也主動向兒子介紹春樹，並稱他將會是兒子未來的父親。

然而，兒子一開始雖然替媽媽找到再婚對象而感到開心，但隨後卻透過社群網站上，發現春樹已有家室的事實。他認為春樹只是玩弄母親的感情，並不會全心全意接納他們，因此勸真希放棄，但真希不相信兒子的話，兩人於是起了爭執。

一次，兒子騎上機車，準備找真樹本人理論，真希想阻止他但未能趕上。過了一會兒，真希收到兒子發生交通意外的消息，並且根據目擊者表示，撞擊兒子的是一輛黑色的某某車款。這讓真希大感錯愕，因為這輛黑色的車子，正是春樹的愛車。

真希這才發現，原來兒子上門找上春樹後，兩人發生激烈口角，結果春樹居然直接開車撞上兒子。這也讓原先一直迷戀春樹的真希，瞭解到兒子的疑慮是真的。氣不過的真希，後來也駕車故意衝撞春樹的兒子，自己因而吃上官司。目前案子仍在審理當中，然而大人間的感情糾紛，卻讓孩子們遭遇魚池之殃，令人不勝唏噓。