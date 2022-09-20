小三苦等一年如願熬成正宮 大一輪老公婚後又劈腿幼齒妹

有時一個人發生外遇狀況，很可能不只是找上小三，背後或許還會有其他的出軌對象，形成腳踏多條船的狀況。近來在日本，就有這樣的一件感情糾紛。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名沙里的28歲女性，好幾年前曾經參加一場聯誼，在那裡認識一位在知名企業上班，大她10多歲的男性。兩人在聯誼會上很聊得來，彼此交換聯絡方式後開始交往。雖然對方年紀偏大，但成熟的談吐和應對能力，深深吸引了沙里。

兩人在交往一個月左右，對方突然向沙里坦白，表示自己其實是有妻子的男人。但他也說正打算和妻子離婚，要沙里相信他。即使沙里身邊的親友大多反對，認為一旦出軌的男人，就已經失去信用了，不過沙里還是決定等待對方。果然在一年之後，男方和原本的妻子離婚，和沙里結為連理。

然而就在婚後約兩年，沙里開始感覺到老公行為開始不對勁，平時下班經常晚歸，假日也整天往外跑，於是趁隙檢查老公的LINE。結果發現老公果然在外有其他外遇對象，而且年紀似乎還比沙里更小，讓她非常驚訝。

由於沙里當時懷孕，不希望婚姻就這樣告吹，於是便主動告知丈夫懷孕的消息，同時也希望當爸爸的丈夫能夠更有責任感。然而，雖然丈夫確實因為當爸而感到興奮，但外遇卻還是沒有停過。這讓懷孕中的沙里身心俱疲，幾乎已經瀕臨極限。

後來沙里從當初聯誼的主揪得知，其實老公當時在聯誼後，就已經和好幾位女性有所往來，這些人全都是幾乎小他一輪的女生，而且他的前妻也是如此，顯然他就是對有年齡差的女性抱持著興趣。由於老公死性不改，也讓沙里暗自決定，將來孩子的養育穩定下來之後，就準備和老公提離婚，結束這段姻緣。