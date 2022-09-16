大眼仔變凸眼仔！隱形眼鏡黏成「透明柱狀體」 妹回一句網友替她捏把冷汗

近日有網友分享，她到妹妹房間要找東西時，意外發現桌上的「噁心世界奇觀」，一隻大眼仔的公仔眼睛上黏了一個長長的不明透明柱狀體，仔細確認後才發現竟是使用過的隱形眼鏡，妹妹甚至表示「可以拆下來加保養液洗一洗繼續用」，讓網友大驚「怕你妹以後真的變瞎妹」。

隱形眼鏡是許多近視族不可或缺的生活用品之一，並且有分為年拋、月拋及日拋等不同款式，通常使用期限到了就必須丟棄，以避免影響眼部健康。

然而近日就有網友在Dcard閒聊版上 分享 ，自己到妹妹的房裡找東西，意外在桌上看見超驚人的「噁心世界奇觀」。

從圖片來看，會發現大眼仔公仔的眼睛前出現了一個透明柱狀體，再仔細看會發現，這是由使用過的隱形眼鏡堆積而成的物品。

網友詢問過後證實確實為日拋的「隱眼柱」，妹妹也表示，自己回家後超累，拔完隱眼就直接黏在大眼仔上。她還表示：「搞不好哪天手邊的隱形眼鏡突然沒了，我還可以拆下來加保養液洗一洗繼續用欸，根本環保超人」

許多網友也留言表示「我只怕你妹妹以後真的變瞎妹」、「大眼仔變凸眼仔」，也有人抨擊「好噁心，跟環保無關吧⋯⋯，就是衛生習慣極差」、「還以為我妹內褲正反面重複穿已夠噁，沒想到你妹妹道行更高啊」、「太噁心了，根本是細菌培養皿」。