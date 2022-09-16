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大眼仔變凸眼仔！隱形眼鏡黏成「透明柱狀體」 妹回一句網友替她捏把冷汗

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友到妹妹房間意外發現公仔眼睛上黏了一個長長的不明透明柱狀體，仔細確認後才發現竟是「使用過的隱形眼鏡」。圖擷自Dcard
有網友到妹妹房間意外發現公仔眼睛上黏了一個長長的不明透明柱狀體，仔細確認後才發現竟是「使用過的隱形眼鏡」。圖擷自Dcard

近日有網友分享，她到妹妹房間要找東西時，意外發現桌上的「噁心世界奇觀」，一隻大眼仔的公仔眼睛上黏了一個長長的不明透明柱狀體，仔細確認後才發現竟是使用過的隱形眼鏡，妹妹甚至表示「可以拆下來加保養液洗一洗繼續用」，讓網友大驚「怕你妹以後真的變瞎妹」。

隱形眼鏡是許多近視族不可或缺的生活用品之一，並且有分為年拋、月拋及日拋等不同款式，通常使用期限到了就必須丟棄，以避免影響眼部健康。

然而近日就有網友在Dcard閒聊版上分享，自己到妹妹的房裡找東西，意外在桌上看見超驚人的「噁心世界奇觀」。

從圖片來看，會發現大眼仔公仔的眼睛前出現了一個透明柱狀體，再仔細看會發現，這是由使用過的隱形眼鏡堆積而成的物品。

網友詢問過後證實確實為日拋的「隱眼柱」，妹妹也表示，自己回家後超累，拔完隱眼就直接黏在大眼仔上。她還表示：「搞不好哪天手邊的隱形眼鏡突然沒了，我還可以拆下來加保養液洗一洗繼續用欸，根本環保超人」

許多網友也留言表示「我只怕你妹妹以後真的變瞎妹」、「大眼仔變凸眼仔」，也有人抨擊「好噁心，跟環保無關吧⋯⋯，就是衛生習慣極差」、「還以為我妹內褲正反面重複穿已夠噁，沒想到你妹妹道行更高啊」、「太噁心了，根本是細菌培養皿」。

隱形眼鏡 Dcard

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