烤肉男友不幫剝蝦 女怒翻桌逼下跪「送iPhone 14才原諒」

幫另一半剝蝦會被認為是一種貼心的舉動。一位女網友抱怨中秋節到男友家烤肉，要求男友幫忙剝蝦殼，平時貼心的男友卻回「要吃自己剝」，讓她整個氣炸，當場翻桌並要男友下跪道歉，還要買一支iPhone 14送她才能原諒。貼文惹怒眾人。

一位女網友在《匿名2公社》發文表示，和男友交往一年多了，自己很重視每一個節日，所以訂「每個月的14號都是情人節」，過節最重要就是儀式感，要求男友必須贈送價值3000元以上的禮物。但後來不知為何男友不再送禮物了，她還氣到要他下跪道歉。

原PO還強調自己出門「從來就沒有在帶錢包的」，因為開銷都由男友支付，妹妹們都羨幕她有個好男友，原PO認為「女人就是要把自己的架子端起來，男人才會對你好」。

原PO表示，今年中秋節到男友家和他的家人一起烤肉，男方家準備了很多食材，包含她愛吃的泰國蝦，原PO就要求男友幫忙剝蝦殼，但平日會貼心男友這回卻直接夾了一尾沒剝殼的蝦給她，原PO氣得大聲喊「剝給我吃」，男友竟回「要吃自己剝」，令她氣炸直接翻桌，怒嗆「反正我不能吃，那就大家都不要吃」。

場面氣氛瞬間尷尬，男友要原PO別鬧了，令她更氣回嗆「你跟平常一樣當眾下跪要我原諒你，我就不鬧了」，怎料男友要下跪時，他的哥哥出手阻止，直言兩人不適合，要原PO馬上離開。原PO因為身上沒帶錢，向男友要錢時，男友的父母還不准他給錢。

事後回想起來原PO仍是怒氣難消，「到底憑什麼要我走？難道就為了在他家人面前有面子，就可以不剝蝦給我吃嗎？」、「這樣的男友我是不是乾脆一點放生？」，但念頭一轉，想到9月14日情人節快到了，如果男友願意買一支iPhone 14送她，決定勉強原諒男友，「但是現在他連一通電話都沒打給我，是不是打算跟我分手？」

貼文一出，眾人驚訝「媽啊…重重刷新我三觀」、「又一個奇葩」，批評「每個月過情人節？怎不早晚三柱香」、「一年14個情人節你煩不煩」、「妳沒手嗎？丟盡女人的臉…」、「又一名公主癌末期患者確認」，也有人認為這是篇「幻想文」、「根本是故意反串想要引戰的文啊」。

事後，原PO更新貼文，怒嗆留言者「你們才是幻想患者吧？我男友沒有幫我剝蝦子，本身就不對了，我叫他下跪又怎麼樣？要不是你們女人的架子沒端起來，會被男人欺負？會被婆家欺負？」、「不要你們自己沒本事就罵我公主病，有本事你們公主病看看！」。有網友留言感慨，「還好這種的，我追不到」、「算了…我覺得還是繼續單身好了」。