妹喊「剝蝦會過敏」男友傻傻幫剝她秒吞下肚 正宮怒：吃蝦不會？

吃蝦時有人幫剝殼，會不會覺得更好吃？一位女網友發文表示，男友和友人聚餐時，席間一位女生稱剝蝦會過敏，男友不疑有他就幫剝了一尾蝦，那位女生就直接大口吞下。女網友疑惑「剝蝦會過敏，吃蝦不會？」貼文釣出苦主解答「我就是對蝦殼過敏的人」。

一位女網友在《匿名2公社》發文寫道，男友和一群友人出外聚餐，自己因為有工作沒有同行。事後聽男友說，其中一位女生想吃蝦，跟他說因為沒帶手套，剝蝦會過敏，男友說自己也沒想太多，就幫剝了一尾蝦子，那位女生就直接吞下肚了。

原PO表示「第一次聽到過剝蝦會過敏，吃蝦才不會…」，女生竟然想要別人的男友幫剝蝦，這是「什麼道理？」，而且男友只幫剝了蝦的身體跟尾巴部位的殼，蝦頭還留著，也有拍照，「剝蝦會過敏，吃蝦不會？」、「難道頭不算甲殼？」

貼文引發討論，網友紛紛留言，「很會喔」、「一切都是套路」、「這女生專業喔」、「想吃但不想弄髒手」、「可能是別人剝的都自帶抗原」、「你男朋友被拐了」、「你輸了…輸給一隻蝦子」。

雖然許多人覺得事件似乎不單純，但也有多位苦主現身留言，「我就是，剝蝦手會過敏癢，吃蝦看蝦子新鮮度，有時也會喉嚨過敏」、「我就是撥蝦殼會過敏，吃蝦不會的體質，只要剝蝦殼手指頭會腫起來」、「真的，碰到手和嘴都會腫，但是吃蝦肉就完全不會超神奇」、「真的我也是，醫生說甲殼類過敏要吃不要碰殼就好，吃肉沒關係，還是要看體質」。

根據《元氣網》報導，海鮮過敏的典型症狀是免疫球蛋白E媒介造成，從吃下食物幾分鐘到幾小時內發生，嚴重者會引起上呼吸道水腫阻塞，如嘴唇、舌頭、喉嚨腫而造成呼吸困難及休克，有致命危險。引發過敏途徑除了直接食用，處理海鮮時的清理、刀切時皮膚接觸，甚至烹調海鮮的氣味，均會引發過敏。

如何預防及治療海鮮過敏？最有效預防方法就是避開海鮮食物，更要小心辨識食品標籤上的成分或添加物。