快訊

畫面曝光！永和分屍案73歲哥哥 拖「紅色行李箱」搭公車逃逸

兩岸情報戰 台灣曾送麻將、色情撲克牌「精神汙染」對岸

阿伯怒「學生坐博愛座」投訴南一中！全網見一幕力挺

妹喊「剝蝦會過敏」男友傻傻幫剝她秒吞下肚 正宮怒：吃蝦不會？

聯合新聞網／ 綜合報導
健康意識抬頭，大家少吃紅肉，海鮮食用量逐漸增加，對海鮮過敏的人也變多。 示意圖／ingimage
健康意識抬頭，大家少吃紅肉，海鮮食用量逐漸增加，對海鮮過敏的人也變多。 示意圖／ingimage

吃蝦時有人幫剝殼，會不會覺得更好吃？一位女網友發文表示，男友和友人聚餐時，席間一位女生稱剝蝦會過敏，男友不疑有他就幫剝了一尾蝦，那位女生就直接大口吞下。女網友疑惑「剝蝦會過敏，吃蝦不會？」貼文釣出苦主解答「我就是對蝦殼過敏的人」。

一位女網友在《匿名2公社》發文寫道，男友和一群友人出外聚餐，自己因為有工作沒有同行。事後聽男友說，其中一位女生想吃蝦，跟他說因為沒帶手套，剝蝦會過敏，男友說自己也沒想太多，就幫剝了一尾蝦子，那位女生就直接吞下肚了。

原PO表示「第一次聽到過剝蝦會過敏，吃蝦才不會…」，女生竟然想要別人的男友幫剝蝦，這是「什麼道理？」，而且男友只幫剝了蝦的身體跟尾巴部位的殼，蝦頭還留著，也有拍照，「剝蝦會過敏，吃蝦不會？」、「難道頭不算甲殼？」

貼文引發討論，網友紛紛留言，「很會喔」、「一切都是套路」、「這女生專業喔」、「想吃但不想弄髒手」、「可能是別人剝的都自帶抗原」、「你男朋友被拐了」、「你輸了…輸給一隻蝦子」。

雖然許多人覺得事件似乎不單純，但也有多位苦主現身留言，「我就是，剝蝦手會過敏癢，吃蝦看蝦子新鮮度，有時也會喉嚨過敏」、「我就是撥蝦殼會過敏，吃蝦不會的體質，只要剝蝦殼手指頭會腫起來」、「真的，碰到手和嘴都會腫，但是吃蝦肉就完全不會超神奇」、「真的我也是，醫生說甲殼類過敏要吃不要碰殼就好，吃肉沒關係，還是要看體質」。

根據《元氣網》報導，海鮮過敏的典型症狀是免疫球蛋白E媒介造成，從吃下食物幾分鐘到幾小時內發生，嚴重者會引起上呼吸道水腫阻塞，如嘴唇、舌頭、喉嚨腫而造成呼吸困難及休克，有致命危險。引發過敏途徑除了直接食用，處理海鮮時的清理、刀切時皮膚接觸，甚至烹調海鮮的氣味，均會引發過敏。

如何預防及治療海鮮過敏？最有效預防方法就是避開海鮮食物，更要小心辨識食品標籤上的成分或添加物。

過敏原 海鮮

延伸閱讀

中秋烤肉地雷食材曝光 全場點名這幾樣「根本是來亂的」

蝦頭發黑以為「腦袋裝大便」？ 內行曝正確解答...長知識了

客怨生魚片丼飯「蝦腸」沒挑 網反曝真相狠酸：外行人裝內行

菜市場蝦仁煮過大縮水變「泡麵蝦仁」 意外揭加工真相

相關新聞

妹喊「剝蝦會過敏」男友傻傻幫剝她秒吞下肚 正宮怒：吃蝦不會？

吃蝦時有人幫剝殼，會不會覺得更好吃？一位女網友發文表示，男友和友人聚餐時，席間一位女生稱剝蝦會過敏，男友不疑有他就幫剝了一尾蝦，那位女生就直接大口吞下。女網友疑惑「剝蝦會過敏，吃蝦不會？」貼文釣出苦主解答「我就是對蝦殼過敏的人」。

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

作家的植物園／胖胖樹王瑞閔│迷迭香—從〈迷迭香賦〉到〈迷迭香〉

陽光下，細細的葉片透著光，葉脈格柵，正巧一顆顆細小如珠，也許就是曹植在〈迷迭香賦〉中所謂的「應青春而凝暉」吧！ 原來曹丕與曹植兄弟除了七步成詩這個大家耳熟能詳的故事，兩人都曾為迷迭香作賦。這引起了我的興趣，特地找了兩篇〈迷迭香賦〉來讀。

一句好話

計畫趕不上變化，任何話比不上你的一句好話。

【當代散文】周志文 ／梅塔與馬勒

一次在電腦音樂頻道上看到祖賓‧梅塔竟然坐在高腳椅子上指揮，這鏡頭讓我十分不忍。記得不久之前，我寫過追思另一指揮家海汀克的...

【台積電新星小品】林鈺喬／明天見

裴洛西訪台當天，有報導說這是幾十年來兩岸局勢最緊張的一刻。身為在總統府旁邊上暑輔的學測生，我有點忐忑，深怕轟隆一聲，教室...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。