丈夫和女下屬被捉姦在床 人妻六年沒聽過道歉卻捨不得離婚

對許多夫妻而言，一旦另一半發生外遇，絕對是難以接受的事情。且如果是直接捉姦在床，更是會令人感到氣憤。最近日本媒體，就報導了這麼一則感情糾紛。

根據日本媒體「All About」報導，一位名為瑞希的46歲太太，在六年前撞見丈夫帶著女同事到自宅發生親密關係，因而發現對方外遇的事實。瑞希因此感到相當氣憤，還對丈夫發生肢體衝突，並且一度離開家中，改到其他地方躲避。

由於事件發生在中元節前後，因此瑞希這幾年來碰到夏天，總是會想起丈夫外遇的事情。然而，儘管考慮過要跟丈夫離婚，結束彼此夫妻間的關係，但雖然丈夫沒有明確表達歉意，對她的態度也變得相當冷淡，卻始終沒有跨出離婚這一步。

瑞希指出，如果扣除掉外遇，他是一位相當稱職的父親，不只平常會幫忙處理家事，帶小孩也不成問題。只是有過外遇過一次的經驗，就難以讓她感到信任。她也一直希望丈夫能夠確實道歉，解開這件難題。

然而，丈夫一直沒有認真低頭，瑞希也就這麼在時間過去下，來到外遇後的第六個年頭。即使離婚的想法仍舊盤旋在腦中，但心裡總覺得「再一年試試看」，終究沒有真的走上離婚一途。