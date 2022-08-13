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單親媽把兩兒養大成醫生 回顧育兒辛酸最遺憾這件事

聯合新聞網／ 綜合報導
單親媽媽藤田敦子婚後獨自扶養兩位兒子，如今兩人都已經成為醫師。圖擷取自藤田敦子Blog
單親媽媽藤田敦子婚後獨自扶養兩位兒子，如今兩人都已經成為醫師。圖擷取自藤田敦子Blog

離婚之後，往往如何在單親情況下，一邊工作又一邊帶孩子，將是一項巨大的考驗。不過日本有位單親媽媽藤田敦子，兩名小孩後來都成為了醫科生，近來她也在媒體上分享帶孩子的心路歷程。

藤田在媒體「FRaU」撰文表示，自己是在兩個孩子分別小學2年級和4年級時離婚的，原因是前夫的公司倒閉破產。所以雖然離了婚，但是卻沒有收到任何贍養費，甚至還發現前夫曾經偷偷瞞著藤田，以他的名義在外貸款，讓生活陷入一片困頓。

藤田後來找了份工作，除了星期三、六休半天、星期日休整天以外，其他天都必須工作一整天。她必須趁著午休時間回家，準備好給孩子們的晚餐和打掃家裡，再回到職場繼續工作到晚上。雖然孩子從沒抱怨，不過一想到晚餐時段，別的家庭都是和樂融融地一起用餐，就讓藤田感到相當悲傷。

在繁忙的生活節奏下，藤田經常處在睡眠不足的狀態，當然也沒什麼時間陪伴兩位小孩。不過藤田的小孩相當懂事，知道媽媽經常忙到連晚上都沒辦法睡覺，因此雖然想和媽媽一起唸書，卻一直悶在心裡不說。特別是離婚前她還曾陪伴長男一起讀書複習，但次男升上中高年級後卻沒有這種待遇，然而也還是體諒了母親。

在彼此相互扶持下，兩位孩子一直都保持著好成績，最後成功考上醫學院，如今也一邊出外當醫生，一邊償還上大學的學貸。即使兩位孩子已在社會立足，不過藤田偶爾還是會認為，當初為了工作而無暇陪伴她們，仍是過去的一項遺憾。

離婚 醫科

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