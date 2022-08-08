她月薪七萬憂配不上高薪男友 買房出太少自覺「寄人籬下」

情侶間相處，金錢觀亦是重要的課題之一。Dcard有名女網友發文表示，自己與男友的薪資落差大，男友薪資是自己的兩倍，導致生活品質與開銷皆有所不同，在送禮、買房等問題上，因無法平均負擔，即便男友表示願意分擔多一些，原PO卻不想有「拿人手短」的感覺，讓她相當懊惱，網友則安慰表示：「你很棒了！」

原PO表示，自己月薪7萬多，男友大約15萬，自身沒有高薪能力，卻與高薪的人在一起，使自己在與伴侶相處時，金錢花費上倍感壓力。

她舉例，平時男友邀約吃高檔餐廳，當月還有多餘預算才會答應，若長期因經濟因素而拒絕，則覺得自己很掃興；送禮方面，男友花費上萬，自己卻要存好幾個月的錢；去年曾論及婚嫁，在買房問題上，原PO男友表示自己可以多負擔一些，但原PO則認為有種「寄人籬下」的感覺。

原PO補充，現實方面過度依賴男友，若不幸感情變質，實質上自己則會一無所有，在情感層面也不想「拿人手短」。在工作方面，由於自己的工作得來不易，且滿意目前的環境，若升遷了薪水也無法提升太多，也不可能立馬轉換跑道，令她相當煩惱。

底下網友紛紛表示，「你要一堆領不到你薪水的一半的人怎麼活啦」、「兩個人能在一起，能磨合、能溝通、能長長久久，就不會計較這些，兩個人都為了這個家盡心盡力就夠了，何來寄人籬下之說」、「今天如果換作我是賺比較多的那方，我真的願意為了維持我的生活品質多出一點錢，他做得到、不覺得委屈就好」。

也有人建議「可以男生有能力多負擔錢，你就多負責家事呢？台灣多的是賺兩三萬要男方全額付費又不做家事的女生，妳真的很棒了！」、「你們的問題可能需要坐下來好好談談」、「結婚後就是一體，可以想想你們兩個加起來怎麼運用這些錢」。