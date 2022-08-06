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影／人妻「二段防禦」防老公偷吃點心 冰箱一開網友笑翻：這招學起來！

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太為了防止老公偷吃點心，在冰箱內設下「兩段防禦」的警告標語。圖擷取自抖音
一位日本太太為了防止老公偷吃點心，在冰箱內設下「兩段防禦」的警告標語。圖擷取自抖音

結婚後和老公老婆同居時，家中的一切資源該如何分配，需要兩人的相互溝通。光是放在冰箱裡的點心飲料，如果沒講好就拿出來偷吃，就有可能引發紛爭。不過最近有位網友，就想到一個方式，可以阻止另一半偷吃冰箱的食物。

根據日本媒體「grape」報導，抖音網友「akie4649」最近分享一段影片。影片主題為「防止老公偷吃零食的對策」，只見在畫面中，若是一打開冰箱，就會看到底下區放著一張字條，寫著「請不要吃放在這裡的食材」。

如果老公無視紙條，執意打開被宣告禁止的區域時，就會在裡頭看到老婆「凝視的表情」，並搭配另一張紙條告示「不是說過不能吃了嗎」。雖然設計上相當簡單，卻具有十足的震懾力，讓無論是誰看了，也只能默默關上冰箱。這樣的創意，也引起網友們的讚賞。

網友們紛紛表示「這真的沒辦法吃」、「好好笑喔」、「二段防禦」、「超讚的老婆」、「絕對領域」、「我笑出聲音了」、「這招我也要學起來」、「效果太好了」、「再多個監視器就完美了」、「好奇老公看到的反應」、「應該會笑到沒辦法吃」、「眼見如此，我偏要吃」、「其實我比較在意這個冰箱的功能，好像有點多」。

冰箱 兩性關係 婚姻

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