姐妹局帶男友還「嫌她穿太露」 她傻眼：想穿美美拍照有錯？

暑假期間許多人會約上三五好友一起出遊，近日一位女網友就與姐妹們約去小琉球玩，出發當天她精心打扮一番後與友人會合，卻被其中一位姐妹當面指責「穿搭太暴露」，是不是有意勾引他人男友，令她備感無語。該文也引起許多女性共鳴，批評該友人反應過激，並奉勸大家姐妹局最好不要帶男友。

「姐妹局該不該帶男友？」一位女網友在Dcard上發文表示，她在暑假和一群姐妹相約去小琉球旅遊，其中幾位友人想要攜伴參加，她覺得反正人多熱鬧就欣然同意了，不過途中發生一件事讓她徹底後悔，還奉勸網友們以後姐妹局絕對不要帶男友。

據原po描述，她出遊當天穿了一件刺繡的米色鉤針背心，再搭配一件薄的米色罩衫，「不用想也知道暑假的小琉球是多麼地熱，而且難得出遠門玩當然要打扮得漂漂亮亮、好好拍照！」豈料其中一位女性友人直接在眾人面前嫌她穿得太露，質疑她是不是想要勾引其他人的男友，甚至問她該不會接下來幾天都要穿成這樣吧？

原po聽聞當場傻眼，她無奈表示「出去玩到底誰不會打扮？小琉球這麼炎熱是要我穿長袖長褲？」、「自己穿的美美心情好，拍照出來也好看，根本不在乎你們男友怎樣好嗎？既然這麼擔心男友會對別人有意思，當初姐妹局就不要帶男友啊！講的好像我對妳男友別有居心一樣」。

該則貼文引起許多女性網友強烈共鳴，「真的滿搞笑的，怎麼不把她男友眼睛蒙起來？」、「她可能對自己不自信，怕男友被搶走」、「這聽起來不是好朋友吧？建議原po這個朋友可以扔了」、「真的好朋友不會這樣說吧，對妳、對朋友、跟朋友的男友都很不尊重欸」、「真的很討厭都是女生的聚會又硬要帶男友的」、「姐妹局真的強烈建議不要帶男友，否則會有很多紛爭」、「如果因為穿搭男友被勾引走，那男友不要也罷」、「感覺就是管不住自己男友才要管別人穿著」。

也有網友認為可以同理友人想法，「我去男友朋友或是有別人另一半的局都會穿得比較保守，避免尷尬或是惹人非議，我覺得其實如果能做到的話這也算是給對方的另一半尊重，既然妳們都有共識要一起出來玩了，感覺也要順著大局改變一些」、「覺得是可以帶男友～但前提是姐妹都是懂避嫌的人，我自己是會注意穿著和不過多的交流，不過我也有一個女生朋友是會一直用眼神勾男生的那種⋯見識過一次之後就非常確定姐妹局不會帶男友去了」、「但有些錶錶真的會這樣，我覺得要講清楚，跟他們說妳不是這個意思」。