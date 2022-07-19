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哥吉拉文疑是創作文 導演誠徵原作者：願給月薪5至8萬

聯合新聞網／ 綜合報導
在該文是否是創作文的討論聲浪中，導演李又宗PO文，這篇文章若真的是創作文，他願意延攬該名小編，且開出月薪5至8萬的薪水，高出一般小編28K至35K的薪資級距。此為示意圖，圖片來源：Ingimage
在該文是否是創作文的討論聲浪中，導演李又宗PO文，這篇文章若真的是創作文，他願意延攬該名小編，且開出月薪5至8萬的薪水，高出一般小編28K至35K的薪資級距。此為示意圖，圖片來源：Ingimage

一對夫妻因哥吉拉公仔釀離婚事件爆紅，昨(18)日有人質疑該篇文章是作者的幻想文，也有人跳出來PO文聲稱是該篇文章的作者，坦言此文全是他想像出來、創作的文章，但爆系管理員昨日晚間也澄清，在審核的過程是真有此人，且曝露賣掉老公哥吉拉公仔的妻子是「漂亮女生」

在該文是否是創作文的討論聲浪中，李又宗導演PO文表示，這篇文章若真的是創作文，他願意延攬該名小編，且開出月薪5至8萬的薪水，高出一般小編28K至35K的薪資級距。

李又宗表示，該起哥吉拉的文章事件，「越來越讓他感到不對勁」。他坦言以前在幫媒體寫專欄時，若遇上文章爆紅，窗口小編往往會要求：「去回網友留言，引戰」，並表示會「加錢給你」；他認為哥吉拉的文章即有濃濃的引戰感，因為當夫妻鬧到要談離婚了，第一優先選項應該是儘快讓另一半消氣，重點絕對不會擺在回覆網友留言。

但在這次事件中，不但看到該名賣掉公仔的人妻用各種花式般的回覆網友，還有多張完整的連續性對話擷圖，「都讓我有違反網路正常生態的感覺，因為訴諸輿論會激怒另一半，通常會讓事情變得更糟」。他認為以一般人的心態，通常在被大眾關注時會刪文或不再回覆，但該名人妻卻展現了「強大的心臟」，耐心回答對網友各式各樣的攻擊留言，「這是非常違反人性的」。

李又宗進一步解釋，網友的情緒就是流量，「真人粉都是最貴的」。此時此刻寫幻想文其實是想製造一個「風向能力」；又逢選舉到了，「建立一個有影響力的社團」，「才能在選舉最後四個月，儘快接到許多百萬以上的案子」。

李又宗也透露自己對爆紅文的創作心得，只要結合台灣男生的冷門蒐集，例如此次的哥吉拉、公仔模型，或是布袋戲偶，「大多數人都有自己收藏被丟掉或送人的經驗」，再套一些諸如「夫妻相處」、「婆媳」、「岳父岳母」這種日常生活題材，很容易能引起共鳴。

哥吉拉 離婚

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