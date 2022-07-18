哥吉拉是創作文？ 爆系管理員：當事人妻是「漂亮女生」

近日網路上一對夫妻為了哥吉拉公仔鬧離婚，話題熱爆。今（18）日出現一位男子自稱是哥吉拉事件當事者，故事情節皆是創作文，掀起一波騷動。不過，臉書社團「匿名公社」管理員否認消息，更透露當事者是「漂亮女生」。

男子下午發文指出，「文中的模型衝突，衍生出來尊重這件事，以及現在社會雙方原生家庭帶給婚姻的影響，是自己看到的事情，只是思考後創造出來的」。他更剖析劇情，男主角人設是觀察到社會上大多數男性，在情感方面本就不太會表達，而女方性格設定，則是來自一些心靈毒雞湯。

爆系管理員晚間反駁，有一個具名的男生帳號網友自稱是哥吉拉事件當事者，並謊稱一切是他的創作文，大言不慚說要寫劇本可以找他，結果被砲到自刪。管理員開嗆，「拍謝…要蹭熱度你也拿點實力好嗎？那篇剛好是我審過的，如果你是那位漂亮女生當事者」，「請你用你原來的帳號發，不是在那邊隨便一個男生帳號編故事，原始貼文者我們都看得見，你以為隨便唬爛是你創作就可以紅了嗎？」

網友也看不下去「筆法完全不一樣，要裝也像點」、「拿別人的5星料理照片說是自己做的，實際上端出來的是一碗爛糊的炒飯，怎麼可能找他合作」，也有人驚訝「所以不能隨便唬爛，管理員在社團後台還是可以知道原文的作者是誰啊」。

甚至有網友開始歪樓「重點是原PO是有點白目的漂亮人妻？」、「這樣好像可以原諒了」，更直言「管它是不是真實的，當作戲說台灣來看就好。因為它來給全台人妻有正面的警示！」