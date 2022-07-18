快訊

美股早盤漲逾300點 投資人押注Fed升息步伐沒那麼積極

中職／悍將牌勝場ATM對龍瘋狂吐鈔 13連不勝又逼近紀錄

陳佩琪臉書沉寂4個月為陳時中「重出江湖」 網炸鍋：餌吃太急了

哥吉拉是創作文？ 爆系管理員：當事人妻是「漂亮女生」

聯合新聞網／ 綜合報導
哥吉拉示意圖。 歐新社資料照
哥吉拉示意圖。 歐新社資料照

近日網路上一對夫妻為了哥吉拉公仔鬧離婚，話題熱爆。今（18）日出現一位男子自稱是哥吉拉事件當事者，故事情節皆是創作文，掀起一波騷動。不過，臉書社團「匿名公社」管理員否認消息，更透露當事者是「漂亮女生」。

男子下午發文指出，「文中的模型衝突，衍生出來尊重這件事，以及現在社會雙方原生家庭帶給婚姻的影響，是自己看到的事情，只是思考後創造出來的」。他更剖析劇情，男主角人設是觀察到社會上大多數男性，在情感方面本就不太會表達，而女方性格設定，則是來自一些心靈毒雞湯。

爆系管理員晚間反駁，有一個具名的男生帳號網友自稱是哥吉拉事件當事者，並謊稱一切是他的創作文，大言不慚說要寫劇本可以找他，結果被砲到自刪。管理員開嗆，「拍謝…要蹭熱度你也拿點實力好嗎？那篇剛好是我審過的，如果你是那位漂亮女生當事者」，「請你用你原來的帳號發，不是在那邊隨便一個男生帳號編故事，原始貼文者我們都看得見，你以為隨便唬爛是你創作就可以紅了嗎？」

網友也看不下去「筆法完全不一樣，要裝也像點」、「拿別人的5星料理照片說是自己做的，實際上端出來的是一碗爛糊的炒飯，怎麼可能找他合作」，也有人驚訝「所以不能隨便唬爛，管理員在社團後台還是可以知道原文的作者是誰啊」。

甚至有網友開始歪樓「重點是原PO是有點白目的漂亮人妻？」、「這樣好像可以原諒了」，更直言「管它是不是真實的，當作戲說台灣來看就好。因為它來給全台人妻有正面的警示！」

哥吉拉 婚姻

延伸閱讀

人妻大戰哥吉拉恐離婚 IKEA一貼文獲網民激讚：能拯救婚姻

影／哥吉拉公仔釀婚姻危機 彰化公仔神人曝噴千萬沒離婚

哥吉拉公仔釀婚姻危機 網列5大「不能碰」原因：有感情了

搭上「哥吉拉之亂」　金曲作詞人熊仔出手改歌詞上萬網友讚爆

相關新聞

哥吉拉是創作文？ 爆系管理員：當事人妻是「漂亮女生」

近日網路上一對夫妻為了哥吉拉公仔鬧離婚，話題熱爆。今（18）日出現一位男子自稱是哥吉拉事件當事者，故事情節皆是創作文，掀起一波騷動。不過，臉書社團「匿名公社」管理員否認消息，更透露當事者是「漂亮女生」。

別再視而不見！他怒轟這項「捷運禮節」沒人遵守：很不舒服

台北捷運相當方便，是不少上班族和學生的通勤主要交通工具，但搭乘時的禮節也很重要。作家苦苓日前在臉書上發文，表示明明捷運上都有「搭乘捷運請勿將背包背在身上」的標語，但大多數人還是視而不見，而貼文曝光後也掀起討論，不少網友直呼「被背包撞過很多次！」

收到交通隊「道安講習」簡訊 她一查開單地彰化秒傻眼：我人在新北

一位民眾收到道安講習簡訊通知後，才發現自己被開出一張不明罰單，不僅車牌號碼不屬於她，開單地點更遠在不同縣市，她懷疑是身分證遭他人冒用，但也有網友認為很可能是警方開錯單，她向警局報案後，其違規處分已被撤銷，但真正原因仍有待釐清。

IKEA木紋貼皮桌「展示與實物」有落差 她怨失去購物信任

網友蔡小姐在爆料公社氣憤控訴IKEA宜家家居內湖店購買實木貼皮長桌，送來的木紋貼皮樣式卻不如預期，向客服反映過後卻不給退換貨，客服表示，「客戶買到有這樣木紋的很正常，這不算瑕疵品」，便覺客服處理態度消極，對品牌失去信任，不過經後續溝通協調後，蔡小姐以折價過的金額順利買到賣場的桌子，此事圓滿落幕。

一通關懷電話能拿這麼多錢？ 他怒陌生診所爽領3000元

民眾快篩陽後視訊看診是最普遍、快速的診斷途徑，一名確診者使用健保快易通APP時，發現某間陌生診所只是打了一通關懷電話，就可拿到總共3000元的特別預算...

牽手、摸背又捏脖子 打工妹控補習班老師性騷擾

台北某補習班爆發職場性騷擾事件，該名Dcard女網友在工作版上匿名向網友請求幫助，並表示自己的職位只是一名工讀生，先前便感受到補習班主任的行為不對勁，直至近期遭牽手、摸背、臀部等性騷擾行為，後經補習班開會檢討過後，將該名主任開除，女網友的家人則要對主任的個人行為提告。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。