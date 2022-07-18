哥吉拉離婚事件後續曝光 妻道歉順便談條件「500萬換房子」

近日一對夫婦的婚姻亮起紅燈，導火線是妻子未經丈夫同意就將其珍藏的公仔送人，該事件也在網上掀起熱議。後續妻子一改先前態度，表示會將公仔還給丈夫，並已向他道歉求和，但轉頭又說離婚的話希望房子歸她，此言一出再度遭網友譏諷「只想到錢」。

一位妻子擅自將丈夫收藏的「哥吉拉公仔」贈與友人小孩，導致丈夫憤而離家後揚言離婚，起先妻子將事件po網，責怪丈夫為了一個模型生氣太過幼稚，結果眾人一面倒抨擊女方不尊重人。

事後妻子二度發文，並貼出數張與丈夫的對話截圖，稱她已將公仔取回，也向丈夫低頭認錯，但對方依然不肯回家，「模型已經回家了，看起來沒有受損，因為挺大的，親戚帶回去就先收起來怕小孩受傷，沒有被抓這玩，老公還是沒回家...」。

期間妻子數度傳訊息求和均被已讀不回，「我知道自己或許有些不講理了，我很抱歉之真的，我會改也是真的」、「你可以回家了嗎？我真的錯了，有什麼事回來好好談好不好」。道歉之餘，她也不忘向丈夫表明，如果對方最終仍打算離婚，她想以500萬作為補償換取房子。

冷戰數日後丈夫終於回覆訊息，「妳從單純佔有到霸道，都要聽妳的，我只剩模型還算我主宰」，還表示有看到妻子發文，「妳覺得能帶給妳什麼？只有被罵，我不知道發文意義在哪？」妻子這邊則不斷示好，「今天出去我有路過模型店，裡面好多我看不懂的東西，你之後可以帶我去看嗎？」她現在只希望丈夫能盡快回家，讓事件落幕。

貼文更新後再度吸引1.5萬名網友圍觀，不少網友勸丈夫離婚，「冰凍三尺非一日之寒、這女的可以放生了」、「這對話也離譜，她先關心離婚財產分配，然後說不想離婚，做錯事把伴侶氣到想離婚，然後跟伴侶說離婚的話『看你願意給我多少』…」、「嘴巴說不想離婚，卻在談房子怎麼分！」、「鬧成這樣了，彼此都有疙瘩無法修補了，建議離婚吧」。

也有網友認為，若女方願意悔改不一定非得離婚，「我也有收集鋼彈的興趣所以多少可以感受到男方為什麼會暴怒，但我不會說一定要離婚才是對的，如果女方可以學到教訓，換回一個圓滿的婚姻其實也是個很好的解決方案！」。