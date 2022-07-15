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「泡泡麵給你吃」他曝小學兒子貼心對話 暖哭網友：來報恩的

聯合新聞網／ 綜合報導
誰說只有女兒才貼心？一位爸爸分享兒子的貼心事蹟，讓網友大呼感動。 圖／Ingimage
誰說只有女兒才貼心？一位爸爸分享兒子的貼心事蹟，讓網友大呼感動。 圖／Ingimage

貼心的孩子，不分性別。在許多人的觀念中，總認為女兒比較貼心，一名父親則是分享了兒子的好。他貼出與大兒子的對話，字句間可看出兒子的懂事與窩心，讓許多網友看了都不禁感動，大讚這位「天使兒子」。

一名養育三個男孩的父親，在臉書社團「爆廢公社」貼出他與念小學三年級大兒子的LINE對話擷圖。對話中可見大兒子問爸爸是否吃過晚餐，若還沒打算幫他泡泡麵；對爸爸叮嚀「趕快睡覺」也沒有不耐煩，而是回覆「好！我們趕快睡覺」；早上不僅會自理早餐，也會反問爸爸吃了沒。

爸爸貼出他與兒子的暖心對話，表示「再累也甘願」。 圖擷自爆廢公社
爸爸貼出他與兒子的暖心對話，表示「再累也甘願」。 圖擷自爆廢公社

「兒子也可以很貼心」，這名爸爸表示，他跟妻子都需要工作，家裡雖有弟媳在，但她也有兩個小孩要顧，所以交代大兒子「可以自己弄就自己弄」。爸爸雖然覺得愧對孩子，但看到大哥照顧兩個弟弟無怨言，還會每天設鬧鐘帶弟弟去搭娃娃車，忍不住大喊「為父再累也甘願啊」。

網友們對於小哥哥的懂事也讚不絕口，「看到對話內容，眼眶濕濕的是正常的嗎」、「好成熟的兒子，值得了」、「小學三年級自己弄早餐，太強了吧！」、「好感動哦！他還會反問你吃了嗎」、「其實貼心的從來是個性，不是性別」、「真棒的孩子！有大哥哥的幫忙，讓爸爸安心在外努力打拚」、「優秀已經不足以形容了，未來一定是個有責任心的男人，讚」、「這孩子是來報恩的」。

也有人認為，兒子會如此暖心，絕對跟爸爸有關，「教得好！一定爸爸也是好模範」、「任何關係都是互相的，一定是有溫柔的爸爸，所以有貼心的兒子」。還有網友慚愧的說：「我長這麼大從沒問過我爸早餐吃了沒」。

兒子 親子教養

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