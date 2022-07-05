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月薪七萬不敢結婚生子 八年級女嘆「權利被時代剝奪」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO認為八年級生的某些權利被時代剝奪。 示意圖／ingimage
原PO認為八年級生的某些權利被時代剝奪。 示意圖／ingimage

近年物價不斷上漲，連房價也居高不下，導致不少年輕人的負擔日益加重。一名女網友在網路上發文，透露自己原以為可以靠讀書翻身，結果才發現不盡然，甚至完全不敢想像將來要買房和結婚生子，感嘆「八年級生的某些權利被大時代所剝奪了」。

日前一名女網友在Dcard以「被剝奪的八年級生」為題發文，原PO透露自己學生時期拚死拚活考上還不錯的大學，目前也找到對於社會新鮮人來說不錯的工作，一個月的薪水有七萬元左右。

原PO提到自己有談過幾次戀愛，但都沒有想過要結婚，「如果不考慮現實因素的話，真的挺想像父母那樣結婚生子，感覺這樣人生才完整」。原PO認為面對不斷上漲的物價和房價，自己也不是屬於有富爸媽的中產階級，「似乎沒有資格為人父母，怕自己供應不起小孩富足的生活」。

原PO表示自己小時候以爲只要努力唸書就可以翻身，結果才發現現在不是努力就能正常生活的時代，令她感嘆「感覺自己做為一個人的某些權利被大時代所剝奪了，有八年級生要來取暖嗎？」

在貼文底下留言處，原PO補充說明自己目前還在還學貸，家人也沒有自己的房子，而工作領域則是在科技業。此外，原PO表示自己已經看開沒有一定要結婚生子，「只是感概如果我早20年出生，一定可以買得起更多東西，有更多選擇自己人生的機會」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「有同感，過好自己這輩子就好了，其他不想多想」、「我82年次的，年薪也有100多萬，目前也真的不會想結婚，光是要靠自己買房買車就很苦惱了，更不用想要生小孩」、「八年級，我覺得現在的地球不適合生小孩了，生小孩這點完全不在人生規劃中」、「八年級生已經不是生活了，是要想怎麼生存」。

另外，也有網友表示，「七萬夠了吧⋯存一點付完頭期款基本上就跟租房一樣，再拿房子去貸款買基金或做其他投資感覺很夠用」、「七萬已經高於平均值了，妳要不要聽聽看妳在說什麼」、「薪水七萬都覺得被剝奪了，低於四萬的乾脆直接兩眼開開準備投胎」、「七萬都有剝奪感，那低於平均值的怎麼辦」。

最後，也有網友分析未來趨勢，「一定會越來越慘，現在八年級生要買房大部分都得靠爸媽付頭期款，你覺得八年級生能負擔得起之後孩子的頭期？」、「九年級生可能是『養兒防老』概念中，身為『兒』的最後一代了」。

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