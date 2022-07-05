一領薪水就急約吃飯 養女喊「兩字」逼哭她：沒白疼了

俗話說「養育之恩大過天」，一名女網友在臉書發文，透露自己助養的孩子順利大學畢業，領到人生第一份薪水時不忘請她吃飯。此外，孩子原本都稱呼原PO為「阿姨」，卻偷偷改口為「媽媽」，令原PO感動寫道，「我哭了，沒有白疼這個孩子」。

一名女網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，原PO透露自己的孩子並非親生，「這輩子無福生養小孩，就去育幼院認養小孩」。另外，原PO提到孩子今年大學畢業，也順利進入職場工作，「領了第一份薪水，打電話給我跟我約時間要請我吃飯」。

在溫馨的電話談話中，孩子輕輕叫了一聲「媽媽」，讓原PO流下眼淚，「掛了電話，我哭了，沒有白疼這個孩子」。在短短的的貼文中，吸引高達4.6萬人按讚，不少網友直呼「看了很感動！」

在貼文底下留言處，原PO表示原本是想收養孩子，但因為資格不符合規定，所以就用助養的方式直到孩子大學畢業。至於為何如此感動，原PO透露「以前她都叫『阿姨』，她突然一聲『媽媽』，我好感動」。除此之外，從原PO的文字描述中，可以發現孩子是個貼心的女孩。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛拭淚表示，「有時親情未必必須要有血緣，那份發自內心的心意，遠比可能無謂的血緣更為暖心」、「妳真的好棒！讓孩子也能感受到有媽媽的愛，孩子也懂的感恩」、「謝謝您對孩子的愛，也把孩子教育的很好」、「養大過於生，妳無私的付出，這是妳的福報」、「好感動，您的真心付出孩子有感受到，這個孩子也是知恩感恩的人」、「這句媽媽溫暖了媽媽的心，一切辛苦都值得了」。

另外，也有網友分享自身類似經驗，「我之前也有助養一個國小的孩子，他也大學畢業好多年了，但我和他只通過信沒有見過面，看到這篇突然就想到他，希望他的人生一切順遂安好」、「我也是爸爸跟媽媽領養回來的孩子，我爸爸真的把我疼在心裡，沒有讓我受過什麼委屈，恩情已經是這輩子快還不起的了」。