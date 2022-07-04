25歲男存款180萬被女友嫌太少 網看她存款數字驚：價值觀偏差

存錢與買房是許多人人生中的重大課題，一名網友就分享他目前25歲已存到逾180萬元，但卻被存款逾200萬的同齡女友嫌不夠多，其他網友看了便安慰道「兩個都很優秀，但女友價值觀已經偏差」。

原PO在Dcard上以「25歲還沒存到200萬被女友說怎麼都沒在存錢」為題表示，他以前有跟女友聊過一起買房，並說好彼此會一起努力存錢，原PO吃住家裡加上月薪55k、每個月會儘量存40到45k左右，加上投資等收入，因此目前約存了180到190萬。

不過原PO女友跟他同年紀，靠著自己努力，目前存款有大概200到300萬左右，他女友最近問原PO是否存到200萬，而因為他還沒存到就被女友念「怎麼這麼少，現在年輕人怎麼都沒在存錢」。

這些話讓原PO爆氣並感嘆，「火立刻衝到頭頂，每天努力帶便當省錢，不敢亂買新遊戲3C產品的我算什麼」。

網友紛紛留言，「感覺你們兩個都很優秀！但女生說這種話很不ok，價值觀已經偏差！畢竟現在貧富差距太大，往往都不懂得珍惜自己及身邊的人！」、「感覺你很不錯了耶！25歲以存到快200萬，打死一票人了吧！你女友倒是更厲害一點沒錯。被唸了是不是女友不了解你的花費及存款狀況？如果只是硬要存錢而不管現實狀況，不一定是好的存錢方式！大家溝通一下比較好，錢這東西，其實也是很敏感的一個點，互相尊重一下比較好，不要隨意批判對方，而是好好的互相溝通一下」、「很厲害了！ 雖然還沒到你們理想的目標，但也快了不是嗎？像我25歲才剛還完學貸，都沒什麼存款」、「吃住家裡啊…一個月省25000」、「你已經很厲害了，我在25歲時都不知道自己在幹嘛？」