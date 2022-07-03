公婆把電鍋放鞋櫃上「接公用電」煮飯 人妻傻眼：省錢省過頭

不少社區大樓或是公寓房子都有公共電範圍，例如一樓大燈和樓梯間的照明燈。日前一名網友在網路上發文，表示婆婆為了省電，把電鍋和微波爐放在玄關的鞋櫃上用公用電料理；而公公則是熱到滿身汗，也會為了省錢不開電風扇。對於婆家的各種省錢堅持，原PO直呼「省錢省到生活品質都沒了！」

日前一名女網友在臉書「靠北婆婆2.0」上發文，原PO透露婆家為了省電，把電鍋放在玄關的鞋櫃上使用，「煮自己家的飯用公用電，這是竊電耶，而且在鞋櫃上煮飯，不噁心嗎？」

不僅如此，原PO表示日前看到老公在廚房忙東忙西，原以為是想通了，準備把放在鞋櫃上的家電移回家中，「結果不是！他們是打算拿延長線接外面的公用電進家裡用！」

原PO相當傻眼說道，「我不建議這樣做，也覺得這樣很不好，你們用公用電煮飯已經是不好的了，那是管委會沒發現或是不計較，你自己想，大家都付公用電的錢，如果有住戶看到你們偷用公用電煮飯，管委會可以追回之前你們偷用的電費，追回的錢只會多不會少，你確定要這樣嗎？」

沒想到事情還沒完，原PO提到這幾天的天氣稍微悶熱，公公熱到滿頭大汗，卻為了省錢堅持不開電風扇。另外，因為拜拜時習慣準備豐富菜色，但往往拜完後都無法馬上吃完，「拜完的菜都冰在冰箱吃好幾天，有時候還不是連續吃，隔了好幾天又拿出來吃。」貼文的最後，原PO無奈寫道，「省錢省到生活品質都沒了！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這太猛了！第一次聽到」、「好瞎的婆家」、「婚前一定要去對方家好好深入了解」、「全家都是奇葩」、「老一輩真的辛苦過，忍不住省，捨不得丟」、「該省的不省，不該省的一直省」、｢偷電很過分，還光明正大更噁心」。

另外，也有網友仔細分析，「先不管竊不竊的事情，用延長線接高耗電的電器是很危險的事情，不要這樣用」、「竊電應該要接冷氣，電鍋根本耗不了多少電」、「冰太久好像會讓食物變質，還會產生對人體致死的毒素，是真的有導致人死亡」。