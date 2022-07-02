律師夫整天打電動追劇不做家事 人妻隱忍數年聽一句話發飆了

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聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太長期負擔家事，卻換來婆婆的指責。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太長期負擔家事，卻換來婆婆的指責。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

男女相處有許多眉角，有時往往都已經交往到結婚了，才發現另一半在個性上，有令自己不能接受的地方，成為婚姻不順的原因。即使沒有走上離婚一途，也難以留下幸福的回憶。

根據日本媒體「mi-mollet」報導，一位化名千里的45歲太太，接近20年前時和現任的丈夫結婚。兩人當初是靠聯誼認識彼此的，丈夫是一位稅務律師，而且在東京都內持有土地，加上千里認為女性的魅力高峰在27歲，因此認為這是成婚的最佳時機，決定和這個男人結為連理。

然而就在結婚之後，千里才漸漸發覺，丈夫其實是個冷漠的人。例如在新婚旅行時，千里曾經不小心摔到他的相機，結果丈夫怒氣衝天，罵她「你以為這個東西多少錢？給我拿出修理費」。讓她才發現儘管丈夫的收入不差，卻對錢非常斤斤計較。

後來，千里和丈夫生了兩名孩子，和公公婆婆住在一棟兩層樓的住宅。自從生了孩子之後，丈夫從不幫忙照顧，空閒時總是在打電動，或滑手機看youtube或Netflix。其他如煮飯、打掃等家事，當然也是由千里包辦。

面對丈夫一家的冷落，千里一直保持隱忍態度。但到了小孩子上學的年紀時，千里有一天卻得知，婆婆曾經向他人抱怨「媳婦都不太照顧兒子」，兒子平常也有很多怨言。這讓千里再也受不了，質問老公到底是怎麼一回事。老公看到千里的激動情緒，表示這些話都只是母親隨口亂猜的，自己根本沒有這樣想。但無論如何，千里默默付出，卻沒有得到這個家的肯定，也是不爭的事實。

日本 婚姻

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