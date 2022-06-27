婚後住公婆家擔憂家事分工 過來人狂勸：沒事別讓自己入地獄

不少人都期待結婚後有屬於自己的家，能和伴侶幸福快樂過日子，但也有人面臨住進公婆家的狀況，必須和男方家人一起生活。日前一名網友在網路上發文，透露自己的朋友婚後要住進公婆家，因此相當擔心將來的家事分工，而貼文曝光後也掀起討論，甚至有網友直呼「住在一起一定會很地獄！」

日前一名網友在PTT上以「跟公婆住的最大問題」為題發文，原PO透露朋友婚後要住進去公婆家，相當煩惱以後的家事分工，再加上未婚夫是不做家事的人，和她說只要交給媽媽（未來婆婆）做就好。在貼文的最後，原PO寫道，「她想知道跟公婆住在一起會面臨的問題有哪些，想先做好心理準備」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「不要住進去不就好了」、「趕快找房子搬出去」、「感覺壓力山大」、「建議分開住吧！不然別嫁了」、「真心建議不要結，住在一起一定會很地獄，沒事讓自己入地獄」、「習慣不同就是最大的問題」、「結婚如果不能幫自己與生活加分，那不如不要結」、「我連跟自己爸媽住都無法了，更不可能跟對方爸媽住」。

另外，也有網友表示，「既然沒辦法得兩家人住一起，就要先講好家事的分攤」、「真的要結婚就要先談好，不然就全吞了」、「說交給我媽，會說這句話的人，代表從小都沒在做家事」、「不要跟這人結婚，他回答太可怕」、「老公根本沒有認真去思考婆媳間可能會遇到的摩擦」、「未婚夫老公的話隨便聽聽就好，那是因為親兒子才不用做家事」。