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男友已婚兄妹帶小孩「寄生婚房」 她崩潰喊：20坪塞7個人

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO表示男友的兄妹帶家人寄生婚房。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO表示男友的兄妹帶家人寄生婚房。 示意圖／聯合報系資料照片

結婚不僅僅是兩個人的事，而是攸關兩家人的生活，其中觀念不同也容易發生摩擦。日前一名網友在網路上發文，透露最近和男友一起買了一間婚房，而男友的兄妹都已經結婚了，竟然打算帶著小孩搬進來住，讓她無奈直呼「我心裡真的很不平衡」。

日前一名網友在臉書「靠北租屋2.0」上發文，原PO表示最近和男友剛買了一間20坪的公寓，打算當成自己的婚房。沒想到，原本男友的哥哥和妹妹都租屋在外面，而且兩人都已經結婚，聽到消息竟然決定搬回來住，讓她無奈直呼「帶著小孩搬回來住我男友婚房」。

原PO接著透露房子是三房兩廳，20坪的公寓塞了七個人，而且他們不僅沒有幫忙付房貸，還把東西塞滿整個家，導致環境相當凌亂，「就連生活用品也都是用我們買的，我心裡真的很不平衡」。此外，原PO表示男友薪水不高，每個月還要負擔兩萬元房貸，和男友討論後希望可以跟家人收房租，「請問我這樣很過分嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「叫他兄弟姊妹幫忙分擔，不然就搬出去」、「本來就該收啊，至少也要幫忙付水電費吧」、「憑什麼免費住」、「如果覺得不合理，可以請他們搬出去」、「直接叫他們付啊，現在不開口以後更難開口」、「沒付錢住什麼意思」。

另外，也有網友表示，「這個隊友要好好考慮一下了」、「如果妳男友搞不定他的家人，結婚這事要不要再考慮？婚前搞不定，婚後就更不可能搞定，只會損耗彼此感情」、「妳還是趕緊分手吧，對方這種家人後半輩子要跟著妳，妳男友也沒半點勇氣拒絕？」、「男友也問題很大啊⋯⋯當下就不該允許哥哥妹妹搬過來」。

結婚

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