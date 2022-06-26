最地雷「父母催生小孩」金句曝光 人妻氣炸：聽到都很不開心

現代人生活工作壓力大，再加上經濟層面的擔憂，不少人傾向不生小孩。日前一名女網友在網路上發文，透露女生難免會遇到父母催生小孩的壓力，因此發文詢問網友們聽過最地雷的話，而貼文底下也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「怎麼逼妳生小孩最不爽」為題發文，原PO表示當女生到適婚年齡，或是接近高齡產婦階段，一定有不少父母都會要求趕快生小孩給他們抱孫子，因此原PO詢問大家「這時候他們怎麼說妳們最不爽呢？」

對此，原PO先舉出四個例子，「妳xxx的小孩都國小了」、「妳不生就是不孝」、「生了就知道了，當初我還不是這樣」、「妳快點生，我可以幫妳帶小孩不用擔心」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友分享自己聽過的地雷金句，「等妳生小孩就知道」、「等妳的小孩生小孩妳就知道」、「小孩會帶財來」、「要不要到醫院檢查生殖功能」、「不生我叫妳老公找外面的女人生」、「要生小孩才需要結婚」、「生了就會喜歡小孩」、「妳不覺得有小孩人生才圓滿嗎」、「我在妳這年紀時小孩都幾個了」、「沒生小孩你們老了怎麼辦，誰來照顧你們」、「不生就是自私」。