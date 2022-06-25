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媽寶老公每月只給3千養三口 婆婆1句話網眾怒：是要吃土？
結婚後多少會出現大大小小的摩擦，其中經濟狀況及消費習慣也是時常被拿出來討論的話題。有一名女子表示，她在孩子出生不忍心給別人帶，決定轉為全職媽媽，但老公卻聽婆婆的話「每個月只給3千元」，讓她滿腦問號，相當無奈。
一名人妻在臉書社團「靠北婆婆2.0」發文，她表示和老公本來是AA制，生了小孩後，因為不忍心給別人帶，決定全職帶小孩3年，但老公每個月只給她3千元，原因是婆婆說買菜錢一星期500元就夠了，剩1000元還行吧，讓人妻無奈說，「如果是妳會怎麼做呢？」。
貼文一出也引起網友熱議，紛紛留言，「還剩一千，買份離婚證書」、「妳把三千給婆婆，這工作讓給她，妳出門工作賺錢，真的笑死人耶，拿的是美金嗎？」、「真的很好笑，我會跟老公說，來～乖～你在家帶小孩，我每個月給你3000」、「一個星期500塊是要吃土？」。
也有人認為，「老實說，會要求AA制的男人真的不要急著嫁…」、「可能給他們吃王子麵，連蛋都不能加喔！」、「我朋友老公一個月只給5000，原本以為沒人比他更爛了，結果⋯」、「可呀，500就500的吃法⋯到時候就不要在那裡『哭餓』」。
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