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她新婚夜住婆家 半夜被震撼驚見「有生以來最駭人一幕」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在婆家住的第一晚就被廚房蟑螂「震撼教育」。示意圖/Ingimage
網友在婆家住的第一晚就被廚房蟑螂「震撼教育」。示意圖/Ingimage

蟑螂經常在夜深人靜時出來開派對，日前有網友發文提到，新婚夜第一次住婆家，卻在大半夜到廚房裝水時看見整個廚房爬滿蟑螂，所有器具都不放過，讓她被嚇傻，直呼：「從沒想過剛結婚會立馬被震撼教育！」

網友在「靠北婆婆2.0」發文提到，她在交往期間很少去婆家，新婚夜第一次住進去，半夜口渴想喝水，就請先生陪她到廚房裝水。不過進到廚房後，先生遲遲不開燈，走路變得大聲，甚至變成跺腳，於是原PO問：「你怎不開燈？那麼暗，哪看得到路和裝水？」

沒想到開燈後，卻發現整間廚房爬滿蟑螂，原PO形容所有廚房器具、瓦斯爐、餐桌、地板滿滿都是蟑螂，讓她嚇壞直呼：「是我有生以來親眼看到最駭人的一幕」，才知道先生前面一直跺腳就是為了驅趕蟑螂。

原PO表示，婚後一年內每周會回去住1、2天，看到婆婆煮飯和生活習慣，才知道蟑螂是怎麼來的。她發現婆家的廚餘桶從來不會蓋上，也沒在處理，任何吃不完的東西全都扔進去。不過最令她驚訝的是，她是最後一個嫁進去的，前面嫁進去的人似乎都不曾反映過這些問題。而新婚夜見到的景象，也成為她揮之不去的惡夢。

許多網友佩服她還能每周過去住，「太可怕了，我當下應該會立刻收拾走人」、「你真的很愛老公誒…這種地方還能每個禮拜都去住1-2天。換成是我結婚之後我大概就都不會過去了，過年慫恿老公在外面訂餐廳吃團圓飯就好，祝福你之後都不用再過去住」。

也有不少人能理解原PO心情，「我老公家一樣，廚房是我公公在用超髒…晚上蟑螂都出來開party」、「我小姑是學佛的她說蟑螂螞蟻都是她的好朋友要抓出去放生…」、「我可以理解哦，我婆婆衛生習慣也很驚人」。

網友在婆家住的第一晚就被廚房蟑螂「震撼教育」。示意圖/Ingimage
網友在婆家住的第一晚就被廚房蟑螂「震撼教育」。示意圖/Ingimage

蟑螂 婆婆 廚餘

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