婆婆囤積症「蟑螂上餐桌」媳好崩潰 網友：我媽連擦過濕紙巾都留

許多人用不到的東西卻捨不得丟，沒收拾好便會囤積在家中角落。日前一名媳婦發文抱怨，雖和婆婆相處融洽，但婆婆的囤積症卻讓她非常受不了。

網友在PTT發文表示，平常婆婆對她很好，出門會幫她買東西，和先生吵架時婆婆也會幫她說話。不過婆婆卻有囤積的習慣，甚至嚴重到蟑螂會在吃飯時間爬上餐桌。

原PO分享，好幾次想和婆婆溝通，也願意一起整理，但她一聽到就會馬上變臉，還認為原PO在嫌棄她。網友提到，因為擔心衛生問題，卻害怕婆婆總是認為她在做對，不知該如何是好。

網友留言分享看法，「有蟑螂在餐桌...我會直接搬出去」、「叫妳老公去整理，那是他媽，東西要花時間整理好，不是丟著」、「哇，圖片有誇張到」、「搬出去啊」。

許多網友也分享家中長輩的相似情形，「我媽連擦過的濕紙巾，都還會掛著晾乾，跟我說很好用...」、「我朋友的婆婆還會囤使用後的除濕盒...」、「我懂你！我婆婆也是這樣超困擾的...尤其家裡有小孩根本無法用殺蟲劑」、「我阿嬤也是囤積症，沒有同住且也不允許人家碰她的東西，去年過世整理東西真的很崩潰，滿滿蟑螂蛋…阿嬤自己都會整理整齊，但東西放好長久不動+老舊透天就是會有蟑螂，整理完真的心理創傷」、「這還好啦，我婆家有一整層都是雜物紙箱，20年前的破鞋還留著，我都黑人問號」。