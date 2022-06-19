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老公偷吃2次被抓包 人妻怒：會偷吃的就是會偷吃

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示絕不能原諒另一半偷吃，就算對方哭著說會改也一樣。其他人看了回應，「其實道理都知道，但真正遇到的時候，能做出正確判斷的人真的很少」。示意圖／ingimage
一名網友表示絕不能原諒另一半偷吃，就算對方哭著說會改也一樣。其他人看了回應，「其實道理都知道，但真正遇到的時候，能做出正確判斷的人真的很少」。示意圖／ingimage

婚姻需要雙方珍惜並細心維持才能持久且幸福，一名網友就分享她發現老公外遇，但其實早在婚前就發生過一次，當時因為對方哭喊會改過自新所以才選擇原諒，如今她感嘆「會偷吃的就是會偷吃！這種人絕對不能拿來結婚」。

原PO在Dcard上以「結婚前請眼睛睜大，相信你的第六感」為題分享，她跟老公相識7年、結婚4年並育有一子，老公在大家眼中是個老實的好好先生，脾氣好、個性好、對老婆也好，經濟條件也不錯，似乎這樣的老公人選沒什麼好挑剔的，但唯一讓她覺得不對勁的是熱戀期過後，他們幾乎過著無性生活。

老公對她的不感興趣以及逃避讓原PO感到很痛苦，但後來還是決定如果對方可以好好跟她走下去，或許那些都不是這麼重要，「我心中的那個小小聲音，就這樣被當時自以為理性的判斷掩蓋下去」。

但就在孩子兩歲時，原PO看到了她老公婚後偷吃的簡訊，才發現她長年以來被蒙在鼓底，「在我剛生產完身心煎熬的時候，他到處跟妹子聊天；在我過著半夜餵奶擠奶每天睡眠不足還要做育兒研究功課的時候，他忙著在工作空檔找女生見面。原來我老公不是對女生沒興趣或是低性慾，是對我而已」。

這其實已經是原PO第二次抓包，第一次抓到老公偷吃時，她在婚前就直接跟對方說不要結婚了，但對方哭著說會改過自新絕不再犯，「在這裡要提醒各位男孩女孩，這是不可能滴～會偷吃的就是會偷吃！這種人絕對不能拿來結婚」。 原PO感嘆地說，事到如今回頭看看，已經想不起在對方身上還能再努力什麼，或是還有什麼值得自己努力，所以就提了離婚。

網友紛紛留言，「也不用勸世，當初妳自己也知道外遇只有0和無數次，這點女生都知道，但卻每次原諒了，才來勸世。這就是當局者迷，講再多，當局者都聽不見，只能等她們自己醒來。」、「其實道理都知道，但真正遇到的時候，能做出正確判斷的人真的很少」、「至少妳看清了，理智的提離開，妳很棒」。

外遇 婚姻

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