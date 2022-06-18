她暫住男友家遭嫌白吃白喝 網得知「這舉動」嘆：男方雷隊友

婚後是否要與父母同住是許多新婚夫妻面臨的首要挑戰，同住屋簷下不僅有生活習慣需要磨合，更可能因為溝通不良產生誤會。日前一名女網友在「Dcard」發文表示，她和男友因為要更換租屋處，在男友的百般勸說下，暫時借住在男方家中，但沒想到男友家人表面歡迎她，卻私下向男友議論她白吃白住，氣得原PO直接搬走，並呼籲女性「絕對不要去住男友家」，引起眾人討論。

原PO提到，因為遠距教學和暑假的問題，她和男友換了租屋處，但因為9月才能入住，所以男友提議先搬回他家住，可以省房租，「一開始也覺得不太好，但男友一直堅持他家人都很好，絕對不會說什麼」。

為表感謝，原PO搬進去時送了一個3千元左右的禮盒，「男友那時候還說不用這麼麻煩、還送東西，他爸媽不會在乎這種小事」，此外原PO也堅持自叫外送或去外面處理伙食，「但他媽都會要我跟他們一起吃，甚至還說過『我就像他們的女兒一樣，他們很喜歡我』」。

但沒想到一個月後，原PO輾轉從男友轉述得知，男友媽媽其實認為：「你女友吃我們的、住我們的，還不知道要拿錢給我們或是送個禮物，她爸媽是都沒在管她嗎？」這一番話聽在原PO耳裡頗為刺耳，但也無奈寄人籬下，沒資格狡辯、反駁，「反正聽完就立刻整理行李，隔天搭車搬回自己家」，她也勸廣大女性：「真的千萬不要輕易相信男友說的話就隨便住進他家，因為妳永遠不知道，他們私底下是怎麼看待妳的。」

許多網友紛紛表示，「你男友豬隊友，他以為他爸媽沒差，那是因為他是寶貝兒子」、「怎麼感覺這個男友很雷」、「真的不要常住對方家，對方父母再歡迎都一樣，都馬場面話，現在多虧你那雷包男友，他父母對你有壞印象了」、「還沒結婚就是外人」、「你一定要讓他知道你的感受，也要他學著怎麼當你跟他家人之間的橋樑，不要他媽對他說什麼就把原話都告訴你，這真的超傷人」、「我也是住進男友家，不過他自己掏錢，以我的名義給他媽媽，說是我補貼家用的」。